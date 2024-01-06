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7 yaşında başladığı yorgancılık mesleğini 4. kuşak olarak 52 yıldır devam ettiriyor - Son Dakika
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7 yaşında başladığı yorgancılık mesleğini 4. kuşak olarak 52 yıldır devam ettiriyor

Gümüşhane'de yaşayan 59 yaşındaki Oğuz Buruncu, 7 yaşında babasının yanında öğrendiği unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini 4. kuşak olarak 52 yıldır sürdürüyor. Aile mesleği haline gelen yorgancılığın 4. kuşak temsilcisi olan Buruncu, meslekte çırak yetişmemesi ve hazır ürünlerin tercih edilmesi nedeniyle yorgancılığın unutulmaya başladığını ifade etti.

7 yaşında başladığı yorgancılık mesleğini 4. kuşak olarak 52 yıldır devam ettiriyor
06.01.2024 - 11:26,
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7 yaşında başladığı yorgancılık mesleğini 4. kuşak olarak 52 yıldır devam ettiriyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yaşayan 59 yaşındaki Oğuz Buruncu, 7 yaşında babasının yanında öğrendiği unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini 4. kuşak olarak 52 yıldır sürdürüyor.

Gümüşhane'de unutulmaya yüz tutmuş el işlemesi yorgancılığı ayakta tutmaya çalışan 59 yaşındaki Oğuz Buruncu, 52 yıldır yorgancılık yapıyor. Aile mesleği haline gelen yorgancılığın 4. kuşak temsilcisi olan Buruncu, 7 yaşında başladığı mesleğini sürdürmekte kararlı. Çocuklarına da yorgancılık mesleğini aşılayarak unutulmaya yüz tutan mesleği yaşatmak isteyen Buruncu, meslekte çırak yetişmemesi ve hazır ürünlerinin tercih edilmesi nedeniyle yorgancılığın unutulmaya başladığını ifade etti.

"Yorgancılık unutulmamalı, çırak yetiştirmek zorundayız"

Babasıyla çalıştığı yıllarda yorganların üzerine çeşitli motifler işlediklerini söyleyen Oğuz Buruncu, "Ben bu mesleğe 7 yaşında babamın yanında başladım. Bez üstünde yorgan iğnesi kullanarak öğrendim ve bugünler getirdim. Yorgancılık mesleği unutuldu, öğretilmediği ve gençler başka işlere yöneldiği için azaldı. Şimdi ben birine desem ki gel bu işi yap, bir süre sonra kaytarır zor ve emek gerektiren bir meslek. Hazır dikilmiş yorganlar, fabrika ürünleri ve elyaflar çıkınca bizim yorganlarımız unutuldu. Biz eskiden resimlerde de gösterdiğim gibi pervane olsun, tavus kuşu olsun, gelin tacı olsun, 5'li çiçek gibi şekilleri yorganlara işlerdik. Babamın yogan üzerine işlediği bir Atatürk portresi vardı. O yorgan 1982 yılında Gümüşhane'nin kurtuluşu etkinliklerinde sergilendi orada vali tarafından babama ödül verildi. Bu meslek unutulmamalı, bu nedenle çırak yetiştirmek zorundayız" dedi.

Kaynak: İHA
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Gümüşhane, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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