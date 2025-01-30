74 Yaşında Motosiklet Tutuğu: Bekir Özdere - Son Dakika
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74 Yaşında Motosiklet Tutuğu: Bekir Özdere

74 yaşındaki Bekir Özdere, 900 cc motosikletiyle geziler yaparak herkesi hayrete düşürüyor.

30.01.2025 17:22
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Hızlı, yaşlı ve çılgın: 74 yaşında 900 cc motosikleti sürüyor, yaptıklarını görenler hayrete düşüyor

Motosiklet tutkunu yaşlı adam arkasına aldığı eşiyle birlikte sahillere gezi turları düzenliyor

Bekir Özdere: "Beni izlemeye devam etsinler. İçim kıpır kıpır, 30 yaşındayım sanki"

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan motosiklet ve hız tutkunu 74 yaşındaki Bekir Özdere'nin 900 cc motosikletiyle yaptığı sürüşler, görenleri hayrete düşürüyor. Zaman zaman 76 yaşındaki eşini de arkasına alıp sürüş yapan Bekir Özdere, "Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım. Çok büyük hobilerim var. İzlemeye devam etsinler. Bakın neler olacak. İçim kıpır kıpır, 30 yaşındayım sanki" dedi.

Kaş ilçesine bağlı İslamlar Mahallesi'nde yaşayan Bekir-Habibe Özdere çiftinin, 900 cc motor gücü kapasitesine sahip motosikletleriyle yaptığı sürüşler, görenlerin ağzını açık bırakıyor. Yaklaşık 55 yıldır motosiklet kullanan 74 yaşındaki Bekir Özdere, özel kıyafet, kask ve ekipmanlarıyla sahil beldelerine gezi turları düzenliyor. Ayrıca bu anlara ait videolarını sosyal medyada paylaşan Özdere, izleyenlerin ilgi odağı haline geliyor.

Bekir Özdere, çocuk yaşlardan bu yana motosikletlere merakı olduğunu belirtti.

30 yıl otobüs şoförlüğü yaptığını belirten Bekir Özdere, 55 yıldır da motosiklet sürdüğünü söyledi. Motosikletin kendisi için bir tutku olduğunu aktaran Özdere, daha önce düşük motosikletler kullandığını 6-7 aydır ise mevcuttaki motosikletini kullandığını belirtti.

Gençleri uyardı: "Ekipmansız binmeyin, kafanızda kaskınız olsun"

Özdere, hız hevesi olduğunu ancak her yerde bunu yapmadığını ifade ederek, "Her yerde hız yapmıyoruz, dikkat ediyoruz. Ekipmansız kesinlikle binmiyoruz. Gençlere tavsiyem, dikkat etmeleri. Bunlar çok kaybına sebep oluyor. Hem karşı tarafı hem de kendimizi üzüyoruz. Ekipmansız binmeyin, kafanızda kaskınız olsun" dedi.

"Yola çıkınca dayanamıyorum"

Zaman zaman hıza kendini kaptırdığını belirten Bekir Özdere, "Eşimle pazarlık yapıyoruz. Yavaş gideceksen binerim diyor. Yola çıkınca duramıyorum, 220-230. Korkuyor birazcık" ifadelerini kullandı.

"30 yaşındayım sanki"

Motosiklet sürme yanında çok büyük hobilerinin de olduğunu kaydeden Özdere, "Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım. Çok büyük hobilerim var. İzlemeye devam etsinler. Bakın neler olacak. Buzu kırar içinde yatarım, denize girerim, zıpkınla balık avlarım. İçim kıpır kıpır, 30 yaşındayım sanki" diye konuştu.

"Hızlanınca uyarıyorum"

Habibe Özdere de eşinin trafikte çok dikkatli olduğunu ve eşinin bazen motosikletinin gücüne güvenerek hız yaptığını söyledi. Özdere, "Hemen yavaş gitmesi için uyarıyorum. 'Eğer yavaş gidersen ben de seninle gelirim' diyorum o da kabul ediyor. Motosiklet ile gezmeyi çok seviyoruz. Eşime güvendiğim için ona yol arkadaşlığı yapıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 74 Yaşında Motosiklet Tutuğu: Bekir Özdere - Son Dakika

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