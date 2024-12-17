83 Yaşındaki Dedenin Vatan Sevgisi - Son Dakika
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83 Yaşındaki Dedenin Vatan Sevgisi

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Yol kontrolünde durdurulan 83 yaşındaki dede, 'Ruhen askerim' dedi, jandarma personelini duygulandırdı.

17.12.2024 12:43
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Çevirmede durdurulan 80'lik dede: "Cepheye çağırsalar bedenen, ruhen askerim"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de Jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrol noktasında durdurulan 83 yaşındaki Necati Kara'nın jandarma personeli ile konuşması jandarma personelinin yaka kamerasına yansıdı. Kara jandarma personeline "Cepheye çağırsalar bedenen, ruhen askerim" dedi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince yapılan yol kontrol faaliyetinde; kontrol amaçlı durdurulan araç sürücüsü Necati Kara askerlik hizmetini 1961 yılında jandarma olarak yaptığını söyledi. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen jandarmanın tanımını ezbere yapan 83 yaşındaki Necati Kara; "2,5 sene bir gün izin kullanmadan askerlik yaptım. Şuan cepheye çağırsalar bedenen, ruhen askerim" sözleri jandarma personelini duygulandırdı.

Necati Kara ile jandarma personeli arasında geçen konuşmayı yayınlayan Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızın gönlünde uzun yıllar onur ile yaşattığı Jandarma Teşkilatı ve Vatan sevgisini görmek Jandarma personelinin görevini daha azimle icra etmesine katkı sağlamaktadır" denildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Jandarma, Nevşehir, 3-sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 83 Yaşındaki Dedenin Vatan Sevgisi - Son Dakika

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