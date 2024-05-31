880 Yıllık Tarihi Yerinde Öğrendiler: 'Sınıfım Kayseri' Projesiyle Öğrenciler Şahit Olarak Öğreniyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

880 Yıllık Tarihi Yerinde Öğrendiler: 'Sınıfım Kayseri' Projesiyle Öğrenciler Şahit Olarak Öğreniyorlar

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sınıfım Kayseri' projesi kapsamında Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi öğrencileri, 880 yıllık Melikgazi Türbesi'ni ziyaret ederek tarihi şahitlik etti ve türbede ders işledi. Türbenin içerisinde bulunan mezarlar ve türbenin mimari özellikleri hakkında bilgi alan öğrenciler, projenin amacının öğrencilerin yaşadıkları şehrin kültürünü ve tarihini öğrenmeleri olduğunu belirtti. Proje kapsamında düzenlenen etkinlik nedeniyle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür edildi.

31.05.2024 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

880 yıllık tarihi yerinde öğrendiler

'Sınıfım Kayseri' projesiyle öğrenciler şahit olarak öğreniyorlar

KAYSERİ - Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sınıfım Kayseri' projesiyle öğrenciler tarihi şahit olarak öğreniyor. Lise öğrencileri 880 yıllık Melikgazi Türbesi'ni gezerek, hem tarihe şahitlik etti hem de türbede işlenen dersle tarihi öğrendi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Melikgazi Mahallesi'nde yer alan Melikgazi Türbesi, yaklaşık 880 yıllık tarihe dayanıyor. Türbenin içerisinde biri Melikgazi'ye ait olmak üzere 3 adet mezar bulunuyor. Çeşitli geometrik şekillerle dizilmiş tuğlalardan oluşan türbe, Danişmentlilerden Emir Melik Gazi'ye aittir.

Bugün de Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sınıfım Kayseri' projesi çerçevesinde Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi öğrencileri, türbeye gelerek, ilk olarak türbeyi gezdi. Öğretmenlerinden türbe hakkında bilgiler alan öğrenciler, daha sonra türbe bahçesinde ders işledi. Derse Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'de katıldı. Bahçede kurulan sınıfta öğrencilerle birlikte ders dinleyen Bahameddin Karaköse, "Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük emeği ve katkısı olan Melik Gazi Hazretleri'nin türbesindeyiz. Melikgazi Hazretleri Danişment Beyliği'nin Hükümdarlarından bir tanesi ve Bizanslılara karşı çok büyük mücadeleler vermiş, Kayseri'yi fetheden bir hükümdar. Anadolu'nun Türkleşmesinde de o dönemde çok büyük emeği var. Öğrencilerimiz bugün burada canlı bir ders işliyorlar. Türbe o dönemin tüm mimari özelliklerini taşıyor. Amacımı burada öğrencilerimizi hayata hazırlarken, yaşadıkları şehrin, yaşadıkları coğrafyanın ruhunu, kültürünü, tarihini öğrenmeleri. Çünkü bizi biz yapan şeyler tarihimiz, kültürümüz ve dilimizdir. Türkiye Yüzyılı modelinde de belirtildiği gibi biz öğrencilerimizi kendi milli ve manevi hassasiyetlerin içerisinde yol yürüyen öğrenciler olarak hazırlamak, yetiştirmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı onlar. Onları en iyi şekilde hazırlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Bugünde burada ders gerçekten çok heyecanlı" şeklinde konuştu.

Projeye katılan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi öğrencileri de, yapılan etkinlik nedeniyle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mimar Sinan, Melikgazi, Pazarören, Kayseri, Mimar, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 880 Yıllık Tarihi Yerinde Öğrendiler: 'Sınıfım Kayseri' Projesiyle Öğrenciler Şahit Olarak Öğreniyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 01:14:46. #1.13#
SON DAKİKA: 880 Yıllık Tarihi Yerinde Öğrendiler: 'Sınıfım Kayseri' Projesiyle Öğrenciler Şahit Olarak Öğreniyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement