Adalet Bakanı Tunç: Narin Güran Aranıyor, Ancak Sonuç Alamıyoruz - Son Dakika
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Genel

Adalet Bakanı Tunç: Narin Güran Aranıyor, Ancak Sonuç Alamıyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kayıp 8 yaşındaki Narin Güran için yapılan arama çalışmalarında henüz bir sonuç alınamadığını açıkladı. Bakan Tunç, ailenin kan örnekleri ile amcasının arabasında bulunan örneğin uyuştuğunu ve bu doğrultuda tutuklama yapıldığını belirtirken, asıl dileklerinin Narin'in canlı olarak bulunması olduğunu vurguladı.

02.09.2024 20:49
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Adalet Bakanı Tunç: "Narin, dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran, "Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni canlı bulunması" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 - 2025 Adli yıl açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran için, "Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Soruşturma ile ilgili yayın yasağı yapıldı. Soruşturmanın selameti açısından da orada çekim yapmak doğru değil. İfadeler alındı. Şüpheli görülen kişilerle ilgili birtakım ifadelerle ilgili tespitler yapıldı. Ağabeyi incelendi, adli tıp inceledi. O izlerin kime ait olduğunun belli olmadığına dair bir karar verildi. Amcası alındı. Soruşturma devam ediyor bizim bir şey söylememiz doğru değil.

Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni canlı bulunması" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Adalet Bakanı Tunç: Narin Güran Aranıyor, Ancak Sonuç Alamıyoruz - Son Dakika

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