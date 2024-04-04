Adana'da gençlerin sulama kanalında tehlikeli serinliği

Aydın'da 2023 Yılında Doğan Çocuklara En Çok Verilen İsimler Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Aydın'da 2023 yılında doğan erkek çocuklarına en çok 'Alparslan' ismi verilirken, kız çocuklarına ise en çok 'Asel ve Defne' ismi tercih edildi. Aydın'da erkek çocuklarında Alparslan, Aslan, Göktuğ, Atlas gibi isimler öne çıkarken, kız çocuklarında ise Asel, Defne, Zeynep, Asya gibi isimler popüler oldu.