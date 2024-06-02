Adana'da sıcaklık rekor seviyeye ulaştı, gençler sulama kanallarında serinledi - Son Dakika
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Adana'da sıcaklık rekor seviyeye ulaştı, gençler sulama kanallarında serinledi

Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan gençler sulama kanallarında yüzerek serinledi. Sıcakların artmasıyla birlikte her yıl boğulma vakalarının yaşandığı kanallara akın eden gençler, boğulma riskini göze alarak yüzmeye devam etti. Vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Yetkililer, öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

02.06.2024 23:16
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Adana'da sıcaklık rekor seviyeye ulaştı, termometreler 44 dereceyi gösterdi

Adana'da gençlerin sulama kanallarında tehlikeli serinliği

ADANA - Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan gençler sulama kanallarında yüzerek serinledi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Termometreler 44 dereceyi gösterirken, sıcakların artmasıyla birlikte her yıl yaklaşık 30 kişinin boğularak hayatını kaybettiği kanallara akın eden gençler yüzerek serinledi. Kalabalık halde yüzen ve kanala atlayan gençler, boğulma vakalarının kendilerini korkutmadığını söyleyerek yüzmeye devam etti.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise parklarda bulunan ağaçların gölgesinde sohbet etti. Yetkililerin ise öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasına yönelik uyarılarda bulunduğu kentte, sıcaklığın önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği bildirildi.

"Kanalda yüzmekten korkmuyoruz, korkanın çocuğu olmaz"

Sulama kanalına giren Ahmet Çelik kanallarda yüzmekten korkmadıklarını belirterek, "Adana çok sıcak, serinlemeye giriyoruz. Hava 44 derece, ne yapalım? Haftada 2-3 kez geliyoruz. Havuz sıkıcı geliyor. Burada yüzmekten korkmuyoruz, korkanın çocuğu olmaz" dedi.

Pikniğe gitmek üzere dışarı çıktığını belirten Arzu Ünlü ise MS hastası olduğunu ve çok fazla sıcağa çıkamadığını belirterek "Çok aşırı derecede sıcak. Henüz haziran ayının başındayız. Aşırı sıcaktan dolayı dayanamıyoruz. Ben temmuz ve ağustos aylarını düşünemiyorum. Adana resmen yanıyor. Adanalı olarak alışkınız ama yine de çok sıcak. Dayanamıyoruz, klimadan uzaklaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Adana'da sıcaklık rekor seviyeye ulaştı, gençler sulama kanallarında serinledi - Son Dakika

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