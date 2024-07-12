Adanalı kebapçı 'Dünya Kebap Günü'nü böyle kutladı - Son Dakika
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Genel

Adanalı kebapçı 'Dünya Kebap Günü'nü böyle kutladı

Adana'da kebapçılık yapan Uğur Aydın, 'Dünya Kebap Günü' nedeniyle kebap yemeyen tarım işçilerine yüzlerce Adana Kebap dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham oluştu ve kebap alan çocukların mutluluğu yürekleri ısıttı. Aydın, 'İnsanları mutlu edebildiysek ne mutlu bize' dedi.

12.07.2024 22:39
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Adanalı kebapçı 'Dünya Kebap Günü'nü böyle kutladı

Tarım işçileri kebap alabilmek için birbiriyle yarıştı

Kebapçı Uğur Aydın:

"Önemli olan insanları mutlu etmek"

ADANA - Adanalı kebapçı 'Dünya Kebap Günü' nedeniyle kebap yemeyen tarım işçisi yüzlerce aileye kebap dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham oluştu.

Her yıl temmuz ayının ikinci cuması 'Dünya Kebap Günü' olarak kutlanıyor. Adana'da kebapçılık yapan Uğur Aydın ise kebap yemeyen tarım işçileri için işyerinde yüzlerce Adana Kebap yaptırdı. Ardından elemanlarıyla araçlara kebapları yükleyen Aydın, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent, Pekmezli ve Solaklı mahallelerinde bulunan tarım işçilerinin kaldığı çadırlara gitti.

Kebaba izdiham

Uğur Aydın, burada yüzlerce tarım işçisi aileye kebap ikram etti. Dağıtım sırasında ise izdiham oluştu. Kebap alan çocukların mutluluğu ise yürekleri ısıttı.

"İnsanları mutlu edebildiysek ne mutlu bize"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Uğur Aydın, "Temmuz ayının ikinci cuma günü 'Dünya Kebap Günü'dür. Bizim için her gün kebap günü ama bugün bir değişiklik yaptık ve çadırda yaşayan, hiç kebap yemeyenlere ulaşmak istedik. Çok şükür gelip kebaplarımızı dağıttık. İnsanları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İzdiham oldu ama hiç önemli değil" dedi.

"İnsanların mutluluğu beni fazlasıyla mutlu ediyor"

Tarım işçilerini kimsenin unutmaması gerektiğini anlatan Aydın, "Buradaki insanlar merkeze uzak yaşıyor ve kebap yiyemiyorlar. İyilik her zaman iyidir. Karşındakini mutlu edebiliyorsan, onunla mutlu olabiliyorsan güzeldir. Esnaf arkadaşlara ve güzel düşünceli insanlara buradan şunu söylemek isterim yapabildiklerinin daha fazlasını yapsınlar. Çünkü rabbim mükafatını fazlasıyla veriyor. İnsanların mutluluğu beni fazlasıyla mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Herkes mutlu oldu"

Tarım işçisi Mahmut Yıldırım ise her zaman kebap yiyemediklerini söyleyerek, "Çok mutlu olduk teşekkür ederiz. Allah hayrını kabul etsin. Bugünün 'Dünya Kebap Günü' olduğunu bilmiyorduk. Burada kimse kebap yiyemiyor. Ancak kurbandan kurbana yiyebiliyorlar. Şuana kadar kimse böyle getirip dağıtmadı. İyi ki geldiniz, herkes çok mutlu oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Adanalı kebapçı 'Dünya Kebap Günü'nü böyle kutladı - Son Dakika

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