Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 Temmuz'da kuruluştan izinsiz ayrılarak, babası tarafından kaçırılan A.Ö'nün, bugün emniyet birimleri tarafından Bakanlığa teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan bazı görüntülere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Söz konusu görüntülerde hakkında koruma kararı bulunan ve suç dosyası kabarık olan babası tarafından 3 Temmuz'da kaldığı kuruluştan izinsiz olarak ayrılarak kaçırılan A.Ö'nün, babasına teslim edilmek istediği yönünde beyanlarının bulunduğu belirtilen açıklamada, "Mart ayında A.Ö'nün ablası S.Ö'nün, babası ve amcasına yönelik istismar iddiaları üzerine çocuklar devlet korumasına alınmış, Bakanlığımızca baba ve amca hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Babanın sosyal medya hesaplarının incelenmesi üzerine A.Ö. isimli çocuğun eline silah verdiği, çocuğu şiddete sevk ettiği yönünde görüntülerin tespit edildiği aktarılarak, suç mağduru ve suça sürüklenen çocuk olma ihtimali üzerine A.Ö'nün üstün yararı ilkesi kapsamında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

"Suç duyurusunda bulunulmuştur"

Her iki çocuğun can güvenliği riski olduğu için haklarında gizlilik kararının çıkarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca A.Ö'nün, videoda bahsettiği vücudundaki yanıklar kuruluşa ilk geldiğinde tespit edilen ve kayıt altına alınan izlerdir. 3 Temmuz'da kuruluştan izinsiz ayrılarak, babası tarafından kaçırılan A.Ö, bugün emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza teslim edilerek yeniden devlet korumasına alınmıştır.

Çocuklar devlet korumasına alındığı günden itibaren baba H.Ö, İl Müdürlüğümüze belli periyotlarla gelip İl Müdürümüzü ve meslek elemanlarımızı tehdit etmiştir. Ayrıca bu duruma ilişkin de Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Tek gayesi çocuklarımızın üstün yararını korumak olan çalışma arkadaşlarımıza yönelik bu tutumu esefle kınıyoruz."