Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 Temmuz'da kuruluştan izinsiz ayrılarak babası tarafından kaçırılan A.Ö'nün, emniyet birimleri tarafından Bakanlığa teslim edilerek yeniden devlet korumasına alındığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, çocuğun üstün yararı ilkesi kapsamında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve çocukların can güvenliği riski olduğu için gizlilik kararı çıkartıldığı belirtildi.

10.07.2024 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 Temmuz'da kuruluştan izinsiz ayrılarak, babası tarafından kaçırılan A.Ö'nün, bugün emniyet birimleri tarafından Bakanlığa teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan bazı görüntülere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Söz konusu görüntülerde hakkında koruma kararı bulunan ve suç dosyası kabarık olan babası tarafından 3 Temmuz'da kaldığı kuruluştan izinsiz olarak ayrılarak kaçırılan A.Ö'nün, babasına teslim edilmek istediği yönünde beyanlarının bulunduğu belirtilen açıklamada, "Mart ayında A.Ö'nün ablası S.Ö'nün, babası ve amcasına yönelik istismar iddiaları üzerine çocuklar devlet korumasına alınmış, Bakanlığımızca baba ve amca hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Babanın sosyal medya hesaplarının incelenmesi üzerine A.Ö. isimli çocuğun eline silah verdiği, çocuğu şiddete sevk ettiği yönünde görüntülerin tespit edildiği aktarılarak, suç mağduru ve suça sürüklenen çocuk olma ihtimali üzerine A.Ö'nün üstün yararı ilkesi kapsamında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

"Suç duyurusunda bulunulmuştur"

Her iki çocuğun can güvenliği riski olduğu için haklarında gizlilik kararının çıkarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca A.Ö'nün, videoda bahsettiği vücudundaki yanıklar kuruluşa ilk geldiğinde tespit edilen ve kayıt altına alınan izlerdir. 3 Temmuz'da kuruluştan izinsiz ayrılarak, babası tarafından kaçırılan A.Ö, bugün emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza teslim edilerek yeniden devlet korumasına alınmıştır.

Çocuklar devlet korumasına alındığı günden itibaren baba H.Ö, İl Müdürlüğümüze belli periyotlarla gelip İl Müdürümüzü ve meslek elemanlarımızı tehdit etmiştir. Ayrıca bu duruma ilişkin de Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Tek gayesi çocuklarımızın üstün yararını korumak olan çalışma arkadaşlarımıza yönelik bu tutumu esefle kınıyoruz."

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Medya, Çocuk, Baba, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:58 Erdoğan ve Biden’dan ayaküstü sohbet NATO zirvesinde aile fotoğrafı Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
19:37 Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40’ar yıla kadar hapis talebi Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40'ar yıla kadar hapis talebi
17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
21:18 Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
21:00 Beşiktaş’ın Ciro Immobile için Lazio’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
20:33 Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:23 İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu! Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 23:06:38. #1.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement