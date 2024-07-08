AK Parti Grup Başkanvekili Güler'den başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

AK Parti Grup Başkanvekili Güler'den başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, hayvanların acı çekmeden ötenazi yoluyla hayatlarına son verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, sokak hayvanlarının daha korunaklı ve güvenli alanlara yerleştirilmesi, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

08.07.2024 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Güler'den başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Güler: "Hayvanlarımızın da onlara acı vermesini çektirmeden merhametimiz iklimine uygun olaraktan ötenazi yoluyla hayatlarına son vermek lazım"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, "Hayvanlarımızın da onlara acı vermesini çektirmeden merhametimiz iklimine uygun olaraktan ötenazi yoluyla hayatlarına son vermek lazım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, başıboş sokak köpeklerine ilişkin AK Parti Genel Merkez'inde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güler, AK Parti Grup başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'un sokak hayvanları konusunda toplumu her kesiminde yapmış olduğu görüşmelerin tutanakları, raporları, konuşmaları, bize ilettiğini ve bir metin metin çalışması yaptıklarını hatırlattı. Güler, bugün de MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a metini sunduklarını son bir kaç rötuşlar yapacaklarını bu hafta içi muhalefet partisi grup başkan vekilleriyle görüşmek suretiyle üzere bu hafta sonuna doğru meclis başkanlığına teklifi vereceklerini söyledi.

Tekliflerinin 5199 sayılı kanundaki bazı maddelerinde değişiklerini önerdiklerini ifade eden Güler,

Merak edilen hususlardan biri de şu. 5196 sayılı bizim veteriner hizmetleri kanunumuz da var. Çünkü oradaki ifadeler ve düzenlemelerdeki durum da önem arz ediyor. Tabii şunu ifade etmek isteriz ki sokaklarda, son günlerde de özellikle Adana'daki evladımıza da ben buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim sokaklar güvenli bir alan olarak tarif edilemez. bu öncelikle ifade etmek istiyorum. Yani sokaklar hem hayvanlar için insanlar için bu konularda soğuktur, açlıktır, hastalıktır ve güvenli alanlar değildir. Bizim buralarda bir yaşam alanı şekliyle beraber köpeklerimizi, hayvanlarımızın daha korunaklı, daha güvenli alanları almamız gerekiyor. Çok nitelikli barınaklar almamız gerekiyor. Bakanlığımızın güçlü desteğiyle Tarım Orman Bakanlığı'mızı, diğer bakanlarımızın güçlü desteğiyle hem barınakların imkanlarını arttırma hem ciddi bir kısırlaştırma aşılama ve aynı zaman içerisinde de sahiplendirme noktasında çok güçlü bir çalışma olacak" diye konuştu.

5196 sayılı kanunun yani veteriner hizmetleri kanunun 9. maddesi olduğuna dikkat çeken Güler, "Halihazırda şu anda bu kanun yürürlükte, Dokuzuncu maddesi orada kuduz riski taşıyan rehabilite edilebilecek şekilde azgınlaşmış ve barınaklarda diğer hayvanlara zarar veren ve bu hastalık riski noktasında barınakta kalma imkanı kalma imkanı kalmayan hayvanların ötenazi yönüyle hayat son vermeyi emrediyor. Kanun şu anda var. Biz şimdi sokaklardan, barınaklara hayvanlarımızı alıp hem kısırlaştırma, hem sahiplendirme hem de aşılama noktasında güçlü bir destek verirken barınaklarda kalma imkanı kalmayan hastalık taşıyan hem bu hayvandan hayvana hem de hayvandan insana ciddi manada sağlık riski taşıyan rehabilite edilme imkanı kalmamış ve çok farklı ırklardaki hayvanların barınaklarda da diğer hayvanlara zarar verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi çok önemli bir kuduz riski tehlikesi var. Dolayısıyla bunu da göz önünde almamız gerekiyor. Mutlaka bu süreçlerde o barınaklardaki yaşam kalitesinin niteliğinin arttırılması noktasında bizim tedbirler almamız lazım. O tedbirlerden biri de bu türden hayvanlarımızın da onlara acı vermesini çektirmeden merhametimiz iklimine uygun olaraktan ötenazi yoluyla hayatlarına son vermek lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Abdullah Güler, AK Parti, Hayvan Hakları, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel AK Parti Grup Başkanvekili Güler'den başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:21 Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu Parkinson doktoru, Beyaz Saray’ı 8 defa ziyaret etmiş Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu? Parkinson doktoru, Beyaz Saray'ı 8 defa ziyaret etmiş
20:06 Kazanın ardından ABD’de tutuklanmıştı Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor Kazanın ardından ABD'de tutuklanmıştı! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor
20:06 Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi Dosya artık Erdoğan’ın önünde Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:46 Ankette çarpıcı sonuçlar İşte AK Partililerin Özel Özel’e destek verdikleri konu Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu
21:42 Adı Beşiktaş ile anılıyordu Immobile’nin kulübü Lazio’dan açıklama var Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Immobile'nin kulübü Lazio'dan açıklama var
21:06 Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti İşte sebebi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi
19:39 İran’da 63 kişide dang humması vakası görüldü İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:36 Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi
18:32 İstanbul’da “istek parça“ cinayetinde karar çıktı Hakim cezada indirim yapmadı İstanbul'da "istek parça" cinayetinde karar çıktı! Hakim cezada indirim yapmadı
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 23:10:29. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Güler'den başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement