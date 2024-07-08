Genel

AK Parti Grup Başkanvekili Güler'den başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Güler: "Hayvanlarımızın da onlara acı vermesini çektirmeden merhametimiz iklimine uygun olaraktan ötenazi yoluyla hayatlarına son vermek lazım"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, "Hayvanlarımızın da onlara acı vermesini çektirmeden merhametimiz iklimine uygun olaraktan ötenazi yoluyla hayatlarına son vermek lazım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, başıboş sokak köpeklerine ilişkin AK Parti Genel Merkez'inde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güler, AK Parti Grup başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'un sokak hayvanları konusunda toplumu her kesiminde yapmış olduğu görüşmelerin tutanakları, raporları, konuşmaları, bize ilettiğini ve bir metin metin çalışması yaptıklarını hatırlattı. Güler, bugün de MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a metini sunduklarını son bir kaç rötuşlar yapacaklarını bu hafta içi muhalefet partisi grup başkan vekilleriyle görüşmek suretiyle üzere bu hafta sonuna doğru meclis başkanlığına teklifi vereceklerini söyledi.

Tekliflerinin 5199 sayılı kanundaki bazı maddelerinde değişiklerini önerdiklerini ifade eden Güler,

Merak edilen hususlardan biri de şu. 5196 sayılı bizim veteriner hizmetleri kanunumuz da var. Çünkü oradaki ifadeler ve düzenlemelerdeki durum da önem arz ediyor. Tabii şunu ifade etmek isteriz ki sokaklarda, son günlerde de özellikle Adana'daki evladımıza da ben buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim sokaklar güvenli bir alan olarak tarif edilemez. bu öncelikle ifade etmek istiyorum. Yani sokaklar hem hayvanlar için insanlar için bu konularda soğuktur, açlıktır, hastalıktır ve güvenli alanlar değildir. Bizim buralarda bir yaşam alanı şekliyle beraber köpeklerimizi, hayvanlarımızın daha korunaklı, daha güvenli alanları almamız gerekiyor. Çok nitelikli barınaklar almamız gerekiyor. Bakanlığımızın güçlü desteğiyle Tarım Orman Bakanlığı'mızı, diğer bakanlarımızın güçlü desteğiyle hem barınakların imkanlarını arttırma hem ciddi bir kısırlaştırma aşılama ve aynı zaman içerisinde de sahiplendirme noktasında çok güçlü bir çalışma olacak" diye konuştu.

5196 sayılı kanunun yani veteriner hizmetleri kanunun 9. maddesi olduğuna dikkat çeken Güler, "Halihazırda şu anda bu kanun yürürlükte, Dokuzuncu maddesi orada kuduz riski taşıyan rehabilite edilebilecek şekilde azgınlaşmış ve barınaklarda diğer hayvanlara zarar veren ve bu hastalık riski noktasında barınakta kalma imkanı kalma imkanı kalmayan hayvanların ötenazi yönüyle hayat son vermeyi emrediyor. Kanun şu anda var. Biz şimdi sokaklardan, barınaklara hayvanlarımızı alıp hem kısırlaştırma, hem sahiplendirme hem de aşılama noktasında güçlü bir destek verirken barınaklarda kalma imkanı kalmayan hastalık taşıyan hem bu hayvandan hayvana hem de hayvandan insana ciddi manada sağlık riski taşıyan rehabilite edilme imkanı kalmamış ve çok farklı ırklardaki hayvanların barınaklarda da diğer hayvanlara zarar verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi çok önemli bir kuduz riski tehlikesi var. Dolayısıyla bunu da göz önünde almamız gerekiyor. Mutlaka bu süreçlerde o barınaklardaki yaşam kalitesinin niteliğinin arttırılması noktasında bizim tedbirler almamız lazım. O tedbirlerden biri de bu türden hayvanlarımızın da onlara acı vermesini çektirmeden merhametimiz iklimine uygun olaraktan ötenazi yoluyla hayatlarına son vermek lazım" ifadelerini kullandı.