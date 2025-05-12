Amasya'da deprem anı kamerada
AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3'er dakika arayla 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremler kameraya yansıdı.
AFAD verilerine göre, saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra 4,2 büyüklüğünde merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan depremler meydana geldi.
Panik oluşturan sarsıntı anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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