Amasya'nın coğrafi işaretli yemekleri köy okulunda öğrencilerle buluşturdular - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Amasya'nın coğrafi işaretli yemekleri köy okulunda öğrencilerle buluşturdular

Geniş Video İzle

Amasya'da kadın girişimciler ve üniversiteliler şehrin coğrafi işaretli yemeklerini gittikleri köy okulunda 'Türk Mutfağı Haftası' temalı etkinlikte pişirerek minik öğrencilere ikram ettiler.

27.05.2024 09:48  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın coğrafi işaretli yemeklerini köy okulunda öğrencilerle buluşturdular

AMASYA - Amasya'da kadın girişimciler ve üniversiteliler şehrin coğrafi işaretli yemeklerini gittikleri köy okulunda 'Türk Mutfağı Haftası' temalı etkinlikte pişirerek minik öğrencilere ikram ettiler.

Amasya Üniversitesi ile Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte hazırlanan baklalı dolma, Amasya yağlısı, keşkek, Amasya çöreği ve toyga çorbası, Taşova ilçesine bağlı Esençay köyündeki ilkokul öğrencilerinin tadımına sunuldu. Yemeklerin hazırlanmasına önlük giyip dolma sarma ve hamur açma öğrenen ortaokul öğrencileri de destek oldu.

Okuldan gelen daveti memnuniyetle karşıladıklarını belirten Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt, "Öğrencilerimizle beraber baklalı dolma sarıp yağlı yaptık. Çocuklarımıza coğrafi işaretli yöresel yemeklerimizi tattırdık. Yeni nesle bu değerlerimizi tanıtmak çok güzeldi" dedi.

Bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın coğrafi işaretli ürünlerle kutlandığını hatırlatan Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Dr. Kenan Pala da "Yöresel ürünlerin gelecek nesillere aktarılması, Türk ve Amasya mutfağının gelişimi, gastronomi turizminin gelişimi ile şehre değer katma açısından önem arz etmektedir" diye konuştu.

Birbirinden lezzetli yemeklerden doyasıya yiyen öğrenciler kadın girişimcilere ve üniversitelilere halk oyunu gösterisiyle teşekkür etti. Renkli etkinliğe, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer de katıldı.

Amasya\'nın coğrafi işaretli yemekleri köy okulunda öğrencilerle buluşturdular
Kaynak: İHA

Amasya, Gastronomi, Kültür, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Amasya'nın coğrafi işaretli yemekleri köy okulunda öğrencilerle buluşturdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:48 Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’deki heyelan felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki heyelan felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
09:37 İsrail kana doymuyor Refah’taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar İsrail kana doymuyor! Refah'taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar
08:40 Mersin’deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu
08:16 Rus askeri yetkili: Estonya’daki Narva, Letonya’daki Daugavpils ve Litvanya’daki Klaipeda’yı işgal etmeliyiz Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
09:21 Aslan yine tarih yazdı İşte Galatasaray’a şampiyonluğu getiren kritik maçlar Aslan yine tarih yazdı! İşte Galatasaray'a şampiyonluğu getiren kritik maçlar
08:57 Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı! Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı
08:44 Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz’un “Kafama sıkarım“ restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz'un "Kafama sıkarım" restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı
08:36 Fenerbahçeli taraftar Ali Koç’un pankartını bıçakladı Fenerbahçeli taraftar Ali Koç'un pankartını bıçakladı
08:00 Sinan Akçıl’ın İzmir konserinde kazaya neden oldu Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu
07:53 Icardi, Florya’daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi
07:46 Astrolog Meral Güven, Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu
01:01 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 10:09:15. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'nın coğrafi işaretli yemekleri köy okulunda öğrencilerle buluşturdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement