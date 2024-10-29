Anafartalar Denizaltısı Cumhuriyet Bayramı'nda Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Genel

Anafartalar Denizaltısı Cumhuriyet Bayramı'nda Ziyarete Açıldı

Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anafartalar Denizaltısı vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler, denizaltının içini görme fırsatı buldu.

29.10.2024 19:27
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Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı'nda Anafartalar Denizaltısı ziyarete açıldı

TRABZON - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Trabzon'a gelen Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Anafartalar Denizaltısı ziyarete açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıldönümü sebebiyle Trabzon'a gelen TCG Anafartalar Denizaltısı vatandaşların ziyaretine açıldı. Trabzon Limanı'na konuşlanan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı Trabzonluları heyecanlandırırken, denizaltını görmek için limanı gelen vatandaşlar Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile taşındı. Denizaltını görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, dar bir alandaki dik merdivenden kontrollü şekilde denizaltının içerisine indirilen ziyaretçiler, dar ve uzun koridordan geçerek sistemleri inceleme fırsatı buldu.

Çocukları ile birlikte denizaltıyı gezen Faruk Alemdağ, "Bugün özel bir gün. Çok mutluyuz. Çocuklar için geldik. Okuldaki etkinliğin ardından denizaltıyı görmek için buraya geldik. Devletimiz sağ olsun böyle bir imkanı bize sundu. Daha önce böyle bir deneyim yaşamamıştık. Allah yardımcıları olsun. İçerisi çok dar. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Mustafa Alioğlu isimli ziyaretçi ise, "Gurur duyduk. Gemi personeli sağ olsun bize yardımcı oldular. Çocuklarımla denizaltıyı gezme fırsatı bulduk. Daha önce savaş gemisini gezme fırsatım olmuştu. Görev yapanlara Allah kolaylık versin. Dar bir ortam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Anafartalar Denizaltısı Cumhuriyet Bayramı'nda Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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