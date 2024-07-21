Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı' gerçeğini aratmadı - Son Dakika
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Genel

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı' gerçeğini aratmadı

Başkentte toplu ulaşımda önemli bir yere sahip Ankara Metro hattında bulunan ASKİ İstasyonu'nda 'Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı' gerçeğini aratmadı. EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Metro İşletmesi ve Ankara İtfaiyesi; kent içi ulaşımında önemli yere sahip olan Ankara Metrosunun ASKİ İstasyonu'nda ortaklaşa bir tatbikata imza attı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın da sedye ve ambulansla destek verdiği 'Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı' başarılı bir şekilde tamamlandı. Ekipler yaralılara anında müdahale etti İçi duman dolu vagona giren Ankara İtfaiyesi ekiplerinin yolcuları başarılı bir şekilde çıkardığı tatbikatta, vagon içerisindeki duman da kısa sürede söndürüldü. Yaralılara acil durum ekiplerinin müdahalede bulunduğu tatbikatta, yaralılar trenden çıkarılarak sedyeye alındı ve bekleyen ambulanslara götürüldü. 'Mesai arkadaşlarımızın bu tür acil olaylara her daim hazır olmasını sağlamış oluyoruz' Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikatı yerinde izleyen Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Haldun Aydın, 'Ankara Metrosu ve Ankara İtfaiyesi'nin ortaklaşa düzenlediği çalışmada Keçiören hattı ASKİ İstasyonu'nda Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatını gerçekleştirdik yapılan bu çalışma sayesinde itfaiye ekipleri metro istasyonlarında acil durumlarda daha hızlı ve güvenilir bir biçimde olaylara müdahale etmesini amaçlıyoruz ayrıca metrolardaki mesai arkadaşlarımızın da bu tür acil olaylara her daim hazır olmasını sağlamış oluyoruz' dedi.

21.07.2024 23:36
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı" gerçeğini aratmadı

ANKARA - Başkentte toplu ulaşımda önemli bir yere sahip Ankara Metro hattında bulunan ASKİ İstasyonu'nda "Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Metro İşletmesi ve Ankara İtfaiyesi; kent içi ulaşımında önemli yere sahip olan Ankara Metrosunun ASKİ İstasyonu'nda ortaklaşa bir tatbikata imza attı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın da sedye ve ambulansla destek verdiği "Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı" başarılı bir şekilde tamamlandı.

Ekipler yaralılara anında müdahale etti

İçi duman dolu vagona giren Ankara İtfaiyesi ekiplerinin yolcuları başarılı bir şekilde çıkardığı tatbikatta, vagon içerisindeki duman da kısa sürede söndürüldü.

Yaralılara acil durum ekiplerinin müdahalede bulunduğu tatbikatta, yaralılar trenden çıkarılarak sedyeye alındı ve bekleyen ambulanslara götürüldü.

"Mesai arkadaşlarımızın bu tür acil olaylara her daim hazır olmasını sağlamış oluyoruz"

Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikatı yerinde izleyen Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Haldun Aydın, "Ankara Metrosu ve Ankara İtfaiyesi'nin ortaklaşa düzenlediği çalışmada Keçiören hattı ASKİ İstasyonu'nda Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatını gerçekleştirdik yapılan bu çalışma sayesinde itfaiye ekipleri metro istasyonlarında acil durumlarda daha hızlı ve güvenilir bir biçimde olaylara müdahale etmesini amaçlıyoruz ayrıca metrolardaki mesai arkadaşlarımızın da bu tür acil olaylara her daim hazır olmasını sağlamış oluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, Aydın, Ego, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı' gerçeğini aratmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı' gerçeğini aratmadı - Son Dakika
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