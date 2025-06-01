Ankara'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da dolu yağışı etkili oldu

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.

Başkentte anlık bastıran yağışlar devam ediyor. Etkili olan yağışın beraberinde Kahramankazan'nda dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle hayat olumsuz etkilendi ve vatandaşlar zor anlar yaşarken dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı.