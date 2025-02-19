Ankara'da Kar Yağışı, Çocukların Eğlencesi Oldu

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Başkent'te karın keyfini çocuklar çıkarttı

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde başlayın kar yağışı etkili olurken, uzun süre yağmayan karın keyfini çocuklar çıkarttı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Bazı yollarda kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla kapanan yolları açmaya çalıştı. Etimesgut'ta kar yağışını fırsata çeviren çocuklar kartopu oynayarak ve devasa kardan adam yaparak eğlendiler.