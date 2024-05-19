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Antalya'da 19 Mayıs coşkusu

Kutlamalar Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı

ANTALYA - Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'na çelenk sunuldu. Törende konuşan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan gençlere seslenerek "Bu bayrak, bu devlet, canla kurulan bu Cumhuriyet sizlere emanettir" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve gençlerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören sırasında bir süre Antalya 3. Piyade Tugay Komutanlığı'na bandonun majörlüğünü tören alanında bulunan minikler yaptı. Antalya Lisesi öğrencisi Sarp Hancıoğlu tarafından okunan Bayrak şiirinin ardından konuşan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, 19 Mayıs'ın Türk Milleti'nin Gazi Mustafa kemal Atatürk önderliğinde şaha kalkışının başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "Kurtuluş ateşinin gönlüden gönüle dolaştığı her seferinde aynı heyecanla can bulduğu 19 Mayıs'ın 105'inci yıldönümü, sizleri o gün vatanperver Türk milletinin Ata'yı selamladığı duygularla küllerinden doğan bir ülkeye ve onun gençliğine olan inancımla selamlıyorum. Milletimizin her seferinde olduğu gibi bir kere daha tarih sahnesinde Mustafa Kemal'in önderliğinde şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs" dedi.

"Bu ruhu sizler yaşatacaksınız"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateşin bir destan yazdırırken, aynı ruhu yaşatacak olanların gençler olduğunu belirten Gürhan, "19 Mayıs, yalnızca kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, medeniyetler arasına çıkışımızın da işaretidir. Biz de varız demektir. 19 Mayıs Türk İstiklali'nin, Ay Yıldız'ın ve Cumhuriyet'in bekçisi olan gençler demektir. Sevgili gençler, siz Türkiye İstiklal aşkını veren Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yalnız efelerin, siz 'Ya istiklal ya ölüm' diyen Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların, siz tarihi tarihi yapan Alparslanların, Barbarosların, Fatihlerin, Yavuzların, Atatürk'ün soyundansınız. Siz esaret altına girmektense ölmeyi tercih ederiz diyen nesildensiniz. Siz bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde istiklal diyerek gönlündeki imanla canını hiçe sayan bir milletin evlatlarısınız. Unutmayın Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta yaktığı ateş bu millete bir destan yazdırırken, sizler bu ruhu yaşatacak olanlarsınız. Sizler Türk Milleti'nin kalbisiniz. Bu bayrak, bu devlet, canla kurulan bu Cumhuriyet sizlere emanettir" ifadelerini kullandı.