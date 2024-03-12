Antalya'da balıkçı ağları denizanasıyla doldu
ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına çok sayıda denizanası takıldı.
Konyaaltı Balıkçı Barınağı'ndan birkaç balıkçı tekneleri ile ağ atmak için denize açıldı. Avlanma alanlarına ağlarını döken balıkçılar sabah balıkları toplamak umuduyla geri geldi. Makara ile metrelerce uzunluğundaki ağı toplamaya başlayan balıkçı, gördüğü manzara karşısında hem şaşırdı hem endişelendi. Ağda balık yerine kilolarca denizanası çıktı. Ağının bir bölümü yırtılmış olan balıkçı, denizanalarını dikkatli şekilde temizlemek için büyük çaba harcadı. Farklı bölgelerde ağ bırakan balıkçılar yine aynı manzarayla karşılaştığı öğrenildi. Balıkçılar denizanalarını cep telefonlarıyla da görüntüledi.
Son Dakika › Genel › Antalya'da balıkçı ağları denizanasıyla doldu - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde Balıkesir adayını çekmesini isteyen CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Akşener, "Bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor" ifadelerini kullanarak, bu tür taleplerden rahatsız olduğunu belirtti.
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yurt dışında yaşayan Müslümanların temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesi çabalarının önemine işaret ederek, 'Bir Müslüman olarak, çevreden enerjiye, doğadan hayvan haklarına kadar, sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için hayır namına çalışmalıyız.' dedi. Ergün, 'Azınlık Toplumu Olarak Müslümanca Yaşam' başlığıyla düzenlenen konferansta, temsil açısından Müslümanca yaşamanın önemine vurgu yaptı.
Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı mevkisinde yapılan denetimde araç sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Telefonla konuşma, ışık ihlali, takograf ve belge denetimi yapılan uygulamada 224 araç kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 135 lira ceza uygulanan bir sürücüye aracını muayene yaptırmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yol asayiş uygulamasında 185 kişiye GBT kontrolü yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?