Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı, göçükler oluşturdu - Son Dakika
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Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı, göçükler oluşturdu

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

20.04.2024 22:56  Güncelleme: 22:58
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Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı, göçükler oluşturdu

İSTANBUL - Yenikapı- Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı. Yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisiyle yükselen dalgalar araçların camının kırılmasına ve göçükler oluşmasına neden oldu. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı. İstanbul'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu. Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı, göçükler oluşturdu - Son Dakika

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