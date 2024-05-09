'Arılarım beni tanıyor' diyen arıcı yaptığıyla binlerce arıya meydan okuyor - Son Dakika
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Genel

'Arılarım beni tanıyor' diyen arıcı yaptığıyla binlerce arıya meydan okuyor

Hatay'ın Payas ilçesinde arıcılık yapan Üzeyir Yarar, hiçbir koruma önlemi olmadan kovanlara yaptığı bakımla adeta binlerce arıya meydan okuyor. Arılar kendisine zarar vermediği sürece zarar vermiyorlar diyen Yarar, arılarla özel bir ilişkisi olduğunu ve onları yaşatmak için ballarını bile almadığını belirtiyor.

09.05.2024 11:17
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'Arılarım beni tanıyor' diyen arıcı yaptığıyla binlerce arıya meydan okuyor

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde arıcılık yapan Üzeyir Yarar, hiçbir koruma önlemi olmadan kovanlara yaptığı bakımla adeta binlerce arıya meydan okuyor.

Payas İlçesi Kayalık Caddesi mevkiinde arıcılık yapan 47 yaşındaki Üzeyir Yarar, yakaşık 10 yıldır arıcılık yaparak merakını gideriyor. Yaşlı bir adamdan aldığı 1 kovanla arılarını çoğaltan ve sayılarını 15 kovana çıkaran Yarar, petek bakımını da hiçbir güvenlik almadan yapıyor. Yarar yaptığıyla görenleri bile tedirgin ederken 'Arılar bizleri tanıyor zarar vermediğimiz sürece, zarar vermiyorlar' diyerek arıların arıların kendisine zarar vermediğini söylüyor.

Arıcılığa Hobi olarak başladığını ve arılarıyla arasında özel bir ilişki olduğunu dile getiren Üzeyir Yarar(47), " Arıcılıkta para düşünmüyorum, merakım var. Dedem de arıcıymış daha önce çocukluğumdan belli bir merakım olduğu için 10 senedir bu işi yapıyorum. Arılar bizleri tanıyor zarar vermediğimiz sürece, zarar vermiyorlar. Kendilerini yaşatmak için ben ballarını bile almıyorum. Hatay'da 95 yaşındaki amcamızdan bir kovan ırkı bozulmamış arı aldım. Ondan bu yana da çoğalttım. Kovanlarıma devamlı bakıyorum, elbise giymiyorum. Arı soktuğu zaman da herhangi bir şişkinlik olmuyor. Bence arılar beni tanıyor, isterseniz bakıyım. Videoda var bunu da açarım, yani arılar beni tanıyor ya bunlar herhangi bir zarar vermez" İfadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 'Arılarım beni tanıyor' diyen arıcı yaptığıyla binlerce arıya meydan okuyor - Son Dakika

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