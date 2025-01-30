Arnavutköy Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Destek

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Arnavutköy Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine büyük destek

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği sağladı. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, her kulübün kendi sahasına kavuşması için yer tahsisi çalışmalarının başladığını müjdeledi.

Arnavutköy'de amatör spor kulüplerine yönelik destekler artarak devam ediyor. Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, amatör spor kulüplerine çeşitli branşlarda kullanılmak üzere spor malzemeleri dağıtıldı. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, amatör spor kulübü başkanları ve sporcular katıldı.

"Amatör Kulüplerimiz Ne Kadar Güçlü Olursa, Spor Geleceğimiz de O Kadar Parlak Olur"

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçede sporun daha erişilebilir hale gelmesi için önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, "Yeni spor salonları, yüzme havuzları, mahalle sahaları ve ücretsiz spor kursları ile gençlerimize en iyi şartları sunuyoruz. Her yıl binlerce çocuğumuzun farklı branşlarda eğitim aldığı spor okullarımızla geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz" dedi.

Sporun sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda disiplin, azim ve kardeşlik gibi önemli değerleri kazandıran bir alan olduğunu vurgulayan Candaroğlu, amatör spor kulüplerine yapılan yatırımların sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirdiğini ifade etti. "Sahada ter döken her sporcumuz, yalnızca kendi başarısı için değil, ilçemizin spor kültürü için de büyük bir emek veriyor. İşte biz de bu emeğin karşılığını vermek için buradayız" dedi.

Amatör kulüplerin sadece malzeme desteğiyle değil, aynı zamanda daha iyi altyapı imkanlarına kavuşması gerektiğini belirten Candaroğlu, "Her kulübümüzün kendi sahasına sahip olması için yer tahsisi çalışmalarına başladık. Sporcularımızın daha iyi imkanlarla yetişmesini sağlamak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Candaroğlu, genç sporculara hitaben, "Siz yeter ki azminizden ve çalışkanlığınızdan vazgeçmeyin, biz her zaman yanınızda olacağız. Sporunuzu en iyi şekilde yapabilmeniz için tüm imkanlarımızla destek vermeye devam edeceğiz." diyerek gençlere moral verdi.

Genç Sporcular, Futbolun Efsaneleriyle Buluştu

Sporun gelişimine katkı sağlamak ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla düzenlenen programda, Türk futbolunun efsane isimleri Semih Şentürk ve Ümit Karan da yer aldı. Genç sporcularla buluşan deneyimli futbolcular, başarı hikayelerini paylaşarak disiplin, azim ve takım ruhunun önemine vurgu yaptı.

Ümit Karan, genç sporculara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ben küçükken toprakta taşta top oynardım, sizler çok şanslısınız. Belediye başkanınız sizlere her türlü imkanı sağlıyor." Karan, sporcuların bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti.

Destek programına katılan sporculardan Aslı Avcı, Arnavutköy Belediyesi'nin sağladığı imkanların kendilerine büyük katkı sunduğunu belirterek, "4 senedir voleybol branşıyla ilgileniyorum. Arnavutköy Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine destek programı için buraya geldik. Bizlere çok katkısı oluyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kulüplere Geniş Kapsamlı Malzeme Desteği

Amatör spor kulüplerine, sporcuların sahada ihtiyaç duyduğu birçok ekipman sağlandı. Forma, eşofman takımı, antrenman eşofmanı, yağmurluk, krampon, düdük, pazubant, kuka, huni, antrenman merdiveni, kaleci eldiveni, kronometre, top filesi, futbol maç topu, futbol antrenman topu, yelek, tekmelik, antrenman için tişört-şort, atlama engeli, sağlık çantası ve soğutucu çanta gibi ekipmanlar kulüplere teslim edildi.