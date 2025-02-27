Arnavutköy Belediyesi'nden Geleneksel Ramazan Davulculuğu Eğitimi - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi'nden Geleneksel Ramazan Davulculuğu Eğitimi

Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde sahur davulcuları için özel bir eğitim programı düzenledi. Eğitime katılan davulculara sertifikaları verildi ve geleneksel davul çalma teknikleri öğretildi.

27.02.2025 18:51
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Arnavutköy Belediyesi'nden geleneksel ramazan davulculuğu eğitimi

İSTANBUL - Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlediği eğitimle sahur davulcuları yeni Ramazan'a hazırladı. Eğitimlere katılan davulculara sertifikaları verildi. Davulcular mani ve çalgılarıyla vatandaşların sahur vaktine uyanmasına yardımcı olacak.

Ramazan ayının geleneksel sahur davulcuları, Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen özel bir eğitim programıyla yeni Ramazan ayına hazırlandı. Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu program, davulcuların sahur geleneğini sürdürmesini sağlamayı hedefledi. Eğitmenler tarafından verilen kapsamlı eğitimlerde, hem davul çalma teknikleri hem de topluluk önünde performans sergileme konularında detaylı bilgi paylaşıldı. Program boyunca katılımcılar, ritim ve vuruş tekniklerini geliştirirken, aynı zamanda geleneksel melodileri daha etkileyici şekilde icra etme fırsatı buldu. Eğitim sürecinin sonunda, her bir davulcu son bir prova gerçekleştirdi. Bu prova, hem öğrenilen tekniklerin pekişmesini sağladı hem de sahur vakitlerinde vatandaşlara sunulacak performansın kalitesini artırmayı amaçladı. Eğitim programı yalnızca müzikal becerilerin geliştirilmesiyle sınırlı kalmadı. Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekipleri de programa dahil olarak, davulculara görev sırasında dikkat etmeleri gereken kurallar ve toplumsal hassasiyetler hakkında bilgilendirme yaptı. Bu sayede, davulcular sahur saatlerinde vatandaşların rahatsız edilmeden uyandırılmasını sağlayacak bir yaklaşımla görevlerini yerine getirecek. Programın sonunda, eğitimlere katılan davulculara sertifikaları teslim edildi. Sertifikalarını alan davulcular, aldıkları eğitimin kendilerine büyük katkı sağladığını ve bu geleneği daha bilinçli şekilde sürdüreceklerini belirtti. Geleneksel sahur davulculuğunu daha profesyonel bir zemine taşımayı amaçlayan bu eğitimler, Ramazan ayı boyunca Arnavutköy'de sahur saatlerini daha anlamlı ve ritmik bir hale getirecek.

"Bahşişlerimizi biraz fazla tutarlarsa seviniriz"

Programlara katılarak eğitim alan davulculardan, "Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi'nde babamdan ağabeyime sonrada bana geçen bir meslek. Her sene nasip oluyor bu işi yapıyoruz. Eğitimler çok güzel bende yöresel davulcuyum bunları biliyorum. Hocamızın vermiş olduğu ritim ve nakaratlarda çok iyi onun demek istediklerini yapıyoruz. Şimdiden vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz ama buda örf ve adetlerimiz. Bahşişlerimizi biraz fazla tutarlarsa seviniriz" Şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Son Dakika

Son Dakika Genel Arnavutköy Belediyesi'nden Geleneksel Ramazan Davulculuğu Eğitimi - Son Dakika

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