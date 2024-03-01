Arnavutköy\'de Deprem Bilinci Yarışmasında Derece Yapan Öğrencilere Ödül Verildi

Genel

Arnavutköy'de deprem bilincinin arttırılması nedeniyle düzenlenen yarışmalarda derece yapan öğrencilere ödül verildi

Arnavutköy'de deprem haftası nedeniyle deprem bilinci semineri düzenlendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem bilinci konferansı düzenlendi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un konuşmacılığını üstlendiği konferansta, Arnavutköy'deki okullarda deprem bilinciyle alakalı düzenlenen yarışmalarda derece yapan öğrencilere de ödülleri verildi.

Arnavutköy'de 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Deprem Bilinci konferansı düzenlendi. Arnavutköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Şükrü Ersoy katılımcılara deprem bilinciyle alakalı sunum yaptı. Düzenlenen programda yıl içerisinde ilçedeki okullarda düzenlenen afet ve deprem ile ilgili yarışmalarda derce yapan öğrencilere ödülleri de verildi. Programda ödülleri Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı öğrencilere takdim etti. Arnavutköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibi de düzenlenen programa katıldı.

"20 bin üzerinde vatandaşımıza ve genç yavrularımıza ders vermişiz"

Program sonrasında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Depremle ilgili kompozisyon, resim ve farklı alanlarda yarışmalar düzenledik. Okullarımız da öğrencilerimiz bu konulara duyarlı olması için gayret gösterdik. Bugün de yarışmanın ödül törenini gerçekleştirdik. Amacımız bütün vatandaşlarımızın depremle birlikte yaşadığının farkına varması. Arnavutköy Belediyesi bu konuyla alakalı uzun zamandır bir gayret içerisinde. Öncelikli olarak eğitim bu işin her şeyi, özellikle afet eğitim merkezimizde bu konuda şuana kadar 20 bin üzerinde vatandaşımıza ve genç yavrularımıza ders vermişiz. Bunların yanında afet gönüllüsü gruplar oluşturmaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm ve bunun gibi kentsel yenileme kontrol hizmetleri ve binaların yenilenmesi de ayrıca belediyeyi ilgilendiren alanlar. Hem gençlerimizin bilinçlenmesini sağlamak hem de önlemlerimizi arttırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. " Şeklinde konuştu.

Yine programa katılan ve çizdiği resim ile derece yapan öğrencilerden Cemre Tunatör, " Resmim de kırık binalar, depremde kırılan zarar gören eşyalarda örnek verdim. Depremden etkilenen bir kız uyuyor ve rüyasında mutlu şekilde ailesi ile vakit geçiriyor. Anlatmak istediklerim o konuyla alakalı. Yarışmada birinci seçildiğim için çok mutluyum, çok emek harcadım." İfadelerini kullandı.