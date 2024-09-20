Arnavutköy'de Temizlik Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Temizlik Seferberliği Başlatıldı

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Arnavutköy Belediyesi, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde ilçenin 38 mahallesinde 3 ay sürecek kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğe katılan öğrencilerle birlikte temizlik çalışmalarını başlattı.

20.09.2024 19:14  Güncelleme: 19:22
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Arnavutköy'de temizlik seferberliği başladı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından 20 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde büyük temizlik seferberliği başlatıldı.

Arnavutköy Belediyesi, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü çerçevesinde ilçenin 38 mahallesinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. 3 ay sürecek olan bu seferberlik, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü gibi belediyenin birçok birimi tarafından koordineli bir şekilde yürütülecek. Temizlik çalışmaları, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun öncülüğünde Mavigöl Mahallesi'nde öğrencilerle birlikte başlatıldı.

"İlçemizde üç ay sürecek bir temizlik seferberliği başlattık"

Çevre temizliği konusundaki duyarlılığı vurgulayan Başkan Mustafa Candaroğlu, "Bugün Dünya Temizlik Günü vesilesiyle geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için farkındalık oluşturuyoruz. İlçemizde üç ay sürecek bir temizlik seferberliği başlattık. Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile zabıta ekiplerimiz ve halkımızla birlikte 38 mahallemizi pırıl pırıl yapacağız. Vatandaşlarımızdan da bizleri eksik gördükleri alanlarda uyarmalarını bekliyoruz" dedi.

"Çevremizi korumak bence çok gurur verici"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Emin Ertürk, "Çevremizi korumak bence çok gurur verici. Hepimiz bir araya gelirsek, mahallemiz daha düzenli ve temiz olur" dedi.

"Milletimiz için çok önemli bir iş yaptığımıza inanıyorum"

Yiğit Yaman ise, "Bugün Mavigöl Mahallesi'ni temizlemek için toplandık. Belediye Başkanımızın da burada olması bizi çok mutlu etti. Milletimiz için çok önemli bir iş yaptığımıza inanıyorum" diyerek temizlik çalışmalarına verdiği desteği ifade etti.

Arnavutköy\'de Temizlik Seferberliği Başlatıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy'de Temizlik Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika

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