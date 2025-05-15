Arnavutköylü özel bireyler askerlik görevini yerine getirdi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de Engelliler Haftası'nda özel birey, temsili olarak bir günlüğüne asker oldu. Belediye tarafından evlerinden alınan özel bireyler, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile görüştükten sonra konvoy eşliğinde Hasdal Kışlası'na gitti.

Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte Arnavutköy'de yaşayan özel bireyler hayalini kurduğu askerlik vazifesini yerine getirme imkanı buldu. Sabah saatlerinde evlerinden alınan özel bireyler, Arnavutköy Belediyesi tarafından kendilerine verilen asker çantalarını teslim aldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile görüşen özel bireyler, asker konvoyu yaparak Hasdal Kışlası'nda temsili askerlik vazifesini yerine getirdi. Etkinlikte ortaya renkli görüntüler çıktı.

Düzenlenen etkinliğe ilişkin konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bugün özel bireylerimizin özel gününde beraber olmaktan çok mutluyuz. Askerlik vazifelerini en uygun şekilde kültürümüze de uygun esaslarla yerine getireceklerinden eminiz. Sadece bugün değil, İstanbul ve Türkiye'de ses getirecek projelerle hizmet veren sosyal hizmet müdürlüğümüz sayesinde onların her gün yanındayız" dedi.