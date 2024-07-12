Artvinli gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti - Son Dakika
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Artvinli gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti

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Artvin'de düzenlenen kır düğününde gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti. Davetlilere ise çağ kebap ikram edildi. Düğün, çiftin yakınları ve köy halkının katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.

12.07.2024 10:00
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Artvinli gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti

ARTVİN - Artvin'de düzenlenen kır düğününde dünya evine giren gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti. Davetlilere ise pasta yerine çağ kebap ikram edildi.

Artvin merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde düzenlenen kır düğününde dünya evine giren Şerife ve Emre Polat çifti ilginç bir düğün organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Damadın amcası ve kuzeni tarafından sürpriz yapılarak düğün pastası yerine cağ döner kestirildi.

Düğün, çiftin yakınları ve köy halkının katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Düğün pastası kesme geleneğini farklı bir şekilde yorumlayan çiftin yakınları, büyük bir döner tezgahı kurarak misafirlerine sürpriz yaptı.

Düğünlerde birkaç katlı olup gelin ve damadın kestiği ve daha sonra ilk dilimin tadına kendilerinin baktığı basta yerine bu kez döner gelince gelinle damat ne yapacağını şaşırdı. Bıçağı alan damat döneri çağ şeklinde keserek geline ikram etti.

Davetlilerin şaşkın bakışlarıyla gerçekleşen organizasyonda gelin ve damat gülmekten kendini alamadı.

Artvin'in döneriyle meşhur köylerinden biri olan Aşağı Maden Köyü sakinlerinden damadın amcası Cavit Polat, " yeğenimizin düğünde bir anı kalsın. Bir hatıra yaşatalım dedik. Biz dönere aşığız cağ döner hazırlayalım dedik. Güzel bir ambiyansa oldu hatıra kaldı herkesi böyle kültürel çalışmalara davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Düğün boyunca misafirlere ikram edilen döner, herkes tarafından büyük beğeni topladı. Kutlamalar, müzik ve halk oyunları eşliğinde geç saatlere kadar sürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Artvinli gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti - Son Dakika

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