ASELSAN\'ın GÖKTAN sistemi ilk atışı başarıyla gerçekleştirdi

Emre Acar:

Üretilen bir ürünü taklit etmek çok kolaydır yeni başladık belki ileride daha iyisini yapacaklardır ama artık kıtalar aradı balistik füzeler var bizimkiler biraz daha hızlanmalı yoksa hiçbir anlamı olmayan birçok silah angajnanımız olacak üst akıl ihtiyaç var telefonda 4 kaçırdık 5 hazır değiliz diye 4.5 g yaptıranlar gibi belki eniyisi olamayız ama Filistin halk bile bu füzeleri yapıyor su borularından

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OkeyOyna COM: Komik şey seni vallamı diyon gerçekten yapıyolarmı? 0 0

hasan celik: Çok teknik ve bilimsel bir açıklama yapmışsın, konu hakkında bilgisi olduğun her kelimenden anlaşılıyor. Yoksa ASELSAN mühendisi misin? 0 0