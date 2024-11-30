ASELSAN'ın Sınır Güvenlik Çözümleri - Son Dakika
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Genel

ASELSAN'ın Sınır Güvenlik Çözümleri

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, sınır güvenliği için yerli ve milli çözümler geliştirdiklerini belirtti.

30.11.2024 19:37
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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: " Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var"

ASELSAN çözümleri şuan etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanılıyor"

"Anavatanımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz"

İSTANBUL - ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünler sınırlarda etkin bir şekilde kullanılıyor. Silahlı kuvvetlerinin neye ihtiyacı olduğunu yapılan saha çalışmaları ile belirlediklerini belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol," ASELSAN çözümleri şuan etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanılıyor. Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var. Anavatanımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından olan ASELSAN geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle sınırların elektronik sistemlerle donatılmasını sağlıyor. Silahlı kuvvetlerinin neye ihtiyacı olduğunu yapılan saha çalışmaları ile belirleniyor. Saha çalışması sonrası Türk mühendisleri ordunun ihtiyacını gidermek için etkin ve hızlı bir şekilde çalışıyor. ASELSAN kara savunma sistemleri, hava Savunma teknolojileri ile silahlı kuvvetlerinin gücüne güç katıyor.

"Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, " Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken, sık sık onlarla sahada buluşup ürünlerimizle ilgili geri bildirimleri alıyoruz. Yeni ihtiyaçları yeni tehditleri yeni yaklaşımları dinliyoruz. Bütün mühendislerimizle, bütün ekiplerimizle bunlara daha hızlı ve daha etkili cevap vermek daha hızlı ürün geliştirmek için de çalışıyoruz. Bir çok ürünümüz var. Yüzlerce binlerce ürünümüz kahraman ordumuzca kullanılıyor. Bunların daha ileriye götürülmesi içinde sık sık buluşuyoruz. Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var. Sınırlarımızın bir taraftan fiziki güvenliği yürütülürken bunların elektronik sistemle donatılması için de ASELSAN'nın çözümleri şuan etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanılıyor. Radarlar kameralar, fiber optik sensörler hareket sensörleri bunu yöneten akıllı yazılımlar ve benzeri bütün sistemlerle aslında anavatanımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Ahmet Akyol, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Aselsan, Güncel, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel ASELSAN'ın Sınır Güvenlik Çözümleri - Son Dakika

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