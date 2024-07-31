Ataşehir'de 'Karavan Tiyatrosu' Rüzgarı - Son Dakika
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Genel

Ataşehir'de 'Karavan Tiyatrosu' Rüzgarı

Ataşehir'de 3 gün boyunca sahnelenen 'Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikaye' isimli oyun, 'Karavan Tiyatrosu' konseptiyle sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

31.07.2024 22:58
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Ataşehir'de 'Karavan Tiyatrosu' rüzgarı

İSTANBUL - "Karavan Tiyatrosu" konseptiyle Ataşehir'de 3 gün boyunca sahnelenen "Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikaye" isimli oyun Ataşehirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşarak, sanat dolu akşamlar yaşattı.

Ataşehir'in parklarında seyirciyle buluşan "Meraklısı için Öylesine Bir Hikaye" adlı oyun, "Karavan Tiyatrosu" konseptiyle daha önce alışılagelmemiş bir formatla tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Seyirciler, yaz akşamlarının keyfini açık havada yaşarken, bir yandan da muazzam bir tiyatro sahnesini izleme fırsatı buldu. Oyunun yönetmen koltuğunda ünlü oyuncu Erkan Can'ın yer aldığı, Bilal Çatalçekiç'in oynadığı tiyatronun,"Karavan Tiyatrosu" konsepti katılımcılar tarafından çok beğenildi.

"Sanatı herkes için erişilebilir kılmak en büyük amacımız"

Tiyatro üzerine önemli açıklamalar yapan usta oyuncu Erkan Can, "Kültürümüzü, tiyatromuzu ve edebiyatımızı genç kuşaklara daha etkili bir şekilde ulaştırmak için heyecan verici bir projeye başladık. Karavan Tiyatrosu ile gençlerin sanata olan ilgisini artırmayı ve kültürel değerlerimizi geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bu yolda hep birlikte ilerlemek ve sanatı herkes için erişilebilir kılmak bizim en büyük amacımız" dedi. Karavan Tiyatrosu'nun ortaya çıkış sürecini anlatan oyuncu Bilal Çatalçekiç, Geleneksel Türk Tiyatrosu'ndan yola çıktıklarını ve tiyatroyu insanlara ulaştırabilmek için, karavanla seyahati ile bunu sağlamak istediklerini ifade etti.

"Sait Faik Abasıyanık çok değerli bir şair"

Türk Edebiyatının en önemli yazarlarından olan Sait Faik Abasıyanık'ın ölümünün 70. yılında, ünlü yazarın öykülerinden ve hatıralarından yola çıkılarak uyarlanan tiyatro oyununu sahneleyen oyuncu Bilal Çatalçekiç, "Doğayı, çevreyi, koruyan, insana ve kardeşliğe değer veren bir şairin bilincini yeniden, 7'den 70'e herkese anlatmak istiyoruz. O nedenle böylesine değerli bir şairimiz olan Sait Faik Abasıyanık'ın bu eserini sahneledik" dedi. Ataşehir halkının oyunu çok güzel karşıladığını ifade eden Çatalçekiç, "Ataşehir, bizi çok güzel karşıladı ve doğru bir yolda olduğumuzu gösterdi" açıklamasında bulundu. Çatalçekiç, "Bizi sizlerle buluşturduğu ve bize bu desteği sağladığı için Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e ve Ataşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Fetih Mahallesi Buhara Parkı'nda Ataşehir'deki son sahnesini gerçekleştiren Karavan Tiyatrosu'na Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de katıldı. Başkan Adıgüzel, etkinlikte şu sözlere yer verdi: "Kıymetli komşularım, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. Göreve geleli yaklaşık 120 gün oldu. Çocuklarımıza verdiğimiz sözleri adım adım yerine getirmeye devam ediyoruz. Ataşehir'deki tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatla buluşmasını istiyoruz. Çünkü Fetih Mahallesi'ndeki kıymetli anne babalar, çocuklarını en güzel etkinliklerle buluşturmak ve en iyi eğitimleri almalarını sağlamak için büyük fedakarlıklar gösteriyorlar. Biz de bu süreçte üzerimize düşeni yapıyoruz. Değerli üstatlarımızın sergiledikleri güzel tiyatroları çocuklarımızla buluşturuyoruz. Bu çalışmalar, Türkiye sanat tarihine de önemli bir katkı sağlıyor."

"iyi ki Ataşehir'de yaşıyoruz, diyeceğiz"

Konuşmasını sahnede çıkarak gerçekleştiren Başkan Adıgüzel şu sözlerle devam etti: "Diğer taraftan, parklarımızı sizler için daha güzel hale getirmek için yenilemeye devam ediyoruz. Çocuklar, gençler ve büyüklerimiz için çeşitli etkinlikler planlıyoruz. Geçen hafta bir grup hanımefendiyle Boğaz turu yaptık; bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Önümüzdeki 5 yıl boyunca, 'İyi ki Ataşehir'de yaşıyoruz' diyeceğiz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ataşehir'de 'Karavan Tiyatrosu' Rüzgarı - Son Dakika

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