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Atatürk Havalimanı'nda yoğun kuş mesaisi

Kule: "Gerçekten elimizden geleni yapıyoruz, kuş aracın arkasından yeniden konuyor"

İSTANBUL - Kuş sürelerinin; pilotları, hava trafiğini düzenleyen kontrolörleri ve onları pistlerden kovalamak için yoğun mesai harcayan apron ekibini ne kadar uğraştırdığı telsiz anonslarına yansıdı. Atatürk Havalimanı'nda kuş sürüleri ile ilgili pilotlara bilgi veren bir hava trafik kontrolörü, "Gerçekten elimizden geleni yapıyoruz, kuş aracın arkasından yeniden konuyor" sözleri kayıtlara geçti.

Atatürk Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde iniş yapan bir iş jetinin pilotu pistte kuş sürülerine denk geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Kuş sürülerini pistlerden kovalamak için yoğun mesai harcayan apron ekibinin yaptığı çalışmalar telsiz anonslarına da yansıdı.

İşte o telsiz konuşmaları:

Pilot: Biliyorum yoruldunuz ama, biz de rapor etmekten yorulduk. Kuş içinden indik yine.

Kule: Efendim, sizden 5 dakika önce uçak kalktı pisten. Kontroller devam ederken kuşlar yeniden konuyor. Ama ben yine rapor edeceğim tekrardan, teşekkürler bir sıkıntı var mı uçakta?

Pilot: İnince kontrol edeceğim zannetmiyorum ama.

Kule: Anlaşıldı efendim beni bilgilendirirseniz sevinirim.

Pilot: İndikten sonra oldu yavaşlarken oldu.

Kule: Anladım efendim, gerçekten elimizden geleni yapıyoruz ama kuş aracının arkasından tekrar konuyor.