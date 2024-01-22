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Avrasya Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Avrasya Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada

Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki araçların camlarından sarkan taraftar grubu, yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye attı. Taraftarların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avrasya Tüneli\'nde tehlikeli yolculuk kamerada
22.01.2024 - 22:32,
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Avrasya Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Avrasya Tüneli'nde araçların camlarından sarkarak tezahürat yapan taraftarlar, hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Taraftarların kazaya davetiye çıkaran yolculuğu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki araçların camlarından sarkan taraftar grubu, yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye attı. Üzerlerinde forma bulunan taraftarların atkı da salladıkları görüldü. Araçların camlarından sarkarak tezahürat yapan gençlerin tüneldeki tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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