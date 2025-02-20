Aydos Ormanı'nda Kartpostallık Kar Manzarası - Son Dakika
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Genel

Aydos Ormanı'nda Kartpostallık Kar Manzarası

Pendik'te oluşan kartpostallık görüntüler, Aydos Ormanı'nın beyaza bürünmesiyle gözler önüne serildi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, bu eşsiz manzarayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

20.02.2025 19:50
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Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Aydos Ormanı beyaz gelinliğini giydi

İSTANBUL - Kar yağışının ardından Pendik'te masalsı görüntüler oluştu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, beyaz örtüyle kaplanan Aydos Ormanı'nın kartpostallık manzarasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kar Pendik'imize çok yakıştı" dedi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, Anadolu Yakası'nın en önemli yeşil alanlarından biri olan Aydos Ormanı bölgesini tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından Orman Caddesi'nde adeta kartpostallık görüntüler oluşurken, masalsı manzara dron ile havadan görüntülendi.

"Kar Pendik'imize çok yakıştı"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu eşsiz manzarayı ilçe sakinleriyle paylaşarak, "Kar Pendik'imize çok yakıştı. Karın eşsiz dokunuşuyla huzurlu ve etkileyici bir manzaraya kavuştu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Aydos Ormanı'nda Kartpostallık Kar Manzarası - Son Dakika

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