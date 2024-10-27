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Ayı ve vaşak fotokapana takıldı

ANKARA - Ayı ve vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor. Ormanın içerisine yerleştirilen ayı ve vaşağın görüntüsü fotokapana yansıdı. DKMP, o anları "Sabah sporu için bizim fotokapanın önünü seçen vaşak ve ayıyı selamlıyoruz" ifadesiyle paylaştı.