Ayılar Maket Ayıyı Paramparça Etti - Son Dakika
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Ayılar Maket Ayıyı Paramparça Etti

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Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki ayılar, maket ayının içindeki balıkları bulup yok etti.

12.11.2024 11:28
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Maket ayıyı gören ayılar şaştı kaldı

Kısa süre makete temkinli yaklaşan ayılar, balığın kokusunu alınca maketi paramparça etti

BURSA - Bursa Hayvanat Bahçesinde bulunan boz ayılar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusuna yatamadı. Ayıların doğal ortamlarındaki becerileri için yapılan çalışmalar ise, ilgiyle izlendi. Maket ayının içine saklanan balıkların kokusunu alan ayılar, ilk önce temkinli yaklaşsa da sonrasında maketi paramparça edip, balıkları afiyetle midesine indirdi.

Bursa'da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 137 türden bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan ve yediden yetmişe birçok ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi, hayvanların doğal ortamlarındaki aktivitelerini de eksik etmiyor. Boz ayıların kasım ve nisan ayları arasında kış uykusuna yatması gerekirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların da uykusunu kaçırdı. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar için bakıcıları ise farklı tekniklerle onları doğal ortamlarında gibi hissetmelerini sağlıyor. toprağın altına gizlenen balıkları elleriyle koymuş gibi bulan ayılara bu seferde maket ile gelişimleri sağlandı. Bakıcılar tarafından hazırlanan maket ayı, alanda bir yere kondu. Maketin içerisine sebze, meyve ve balık yerleştiren bakıcı, daha sonra alanda ayrıldı.

Bulundukları yerden alana gelen ayılar, ilk önce makete anlam veremedi. Temkinli yaklaşan ayılar, balığın kokusuna yaklaştıkça hızlarını arttırdı. Karton kutudan yapılan ayı maketini bir hamlede yerle bir eden ayılar, içine gizlenmiş balık, sebze ve meyveleri ise afiyetle midelerine indirdi.

Hayvanların sağlığı, aktivitesi ve meraklarını geliştirmek için farklı çalışmalar yaptıklarını belirten bakıcı Arif Ardıç, "Hayvanlar bu şekilde, doğal ortamlarındaymış gibi, hem hareket ediyorlar, hem de avlanıyorlar. Bazen toprağa gömüyoruz. Oradan da buluyorlar. Bugün de kartondan ayı maketi yaptık. İçine sevdiği yiyecekler doldurup sabah servisini böyle yaptık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ayılar Maket Ayıyı Paramparça Etti - Son Dakika

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