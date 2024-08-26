Babasının vasiyeti üzerine gelin at sırtında düğüne geldi - Son Dakika
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Babasının vasiyeti üzerine gelin at sırtında düğüne geldi

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Mersin'in Silifke İlçesinde babasını kaybeden Düriye Duygu Gür, babasının vasiyeti üzerine at sırtında gelinlikle düğün salonuna geldi. Düğün salonuna beyaz bir at ile giriş yapan gelin, davetliler tarafından büyük takdir topladı.

26.08.2024 09:19
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Babası vasiyet etti, gelin düğüne at sırtında geldi

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesinde 2 yıl önce trafik kazasında babasını kaybeden Düriye Duygu Gür, babasının vasiyeti üzerine at sırtında gelinlikle düğün salonuna geldi.

Düriye Duygu Gür 2 yıl önce babasını trafik kazasında kaybetti. Rafet Gür ölmeden önce kızına "Eğer ölürüm kalırım belli olmaz. Ölürsem sana vasiyetimdir. Sen beyaz gelinlikle beyaz bir at sırtında düğün salonuna gideceksin" dedi.

Babasını trafik kazasında kaybeden Düriye Duygu, 2 yıl sonra Mahmut Can Bulduk ile evlenme kararı aldı. Düriye Duygu babasının vasiyeti üzerine bir at çiftliğinde beyaz bir at buldu. Bir hafta gibi kısa bir sürede at üzerinde alıştırma yaptı.

Yeniçıktı Mahallesindeki evinin önüne getirilen ata binen Düriye Duygu, davetliler tarafından büyük takdir topladı. Türk Bayrağı ve davetlilerle birlikte eşi Mahmut Can Bulduk'un çektiği at ile düğün salonuna doğru yola çıkan Düriye Duygu düğün salonu önünde davul ve kalabalık bir toplulukla karşılandı.

Davetlilerin şaşkın bakışları arasında sahnede attan inen Düriye Duygu, Mahmut Can ile ilk dansını yaptı. Gelin ile damadın ilk dans müziğinin bitmesine kadar at sahneden ayrılmadı.

"Atla düğüne girişimin sebebi babamın vefat etmeden önce isteğiydi benden" diyen Düriye Duygu Gür, "Küçüklükten beri bana söylerdi. Seni at ile evden çıkaracağım gelin yapacağım derdi. Bizde babam vefat ettikten sonra onun vasiyetini gerçekleştirmek için bugün düğüne at ile giriş yapacağım. Küçükken bindim. Birde provalarda bindim. Atın üstünde insan kendini çok iyi hissediyor. Eğlenceli birşey mutlu ediyor insanı. Çok farklı bir şey olacağını düşünüyorum. Gelinlikle binmek daha farklı olacak" dedi.

Damat Mahmut Can Bulduk ise, kayınbabasının vasiyeti üzerine atla düğün salonuna girecekleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Gelinin kuzeni Mustafa Yasin Bulut ise, "Düğün kuzenimin düğünü. Dayımızı elim bir kaza sonucu kaybettik. Sağlığında bir tane kızım var. Beyaz bir atla beyaz bir gelinlikle evlendireceğim demişti. Bize de derdi. Ben ölürüm kalırım bunu yerine getirin derdi. Bizde onun vasiyetini yerine getirdik mutlu ve duyguluyuz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Silifke, Mersin, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Babasının vasiyeti üzerine gelin at sırtında düğüne geldi - Son Dakika

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