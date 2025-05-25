Bağcılar\'da 20 Bin Metrekarelik Kurban Satış Pazarı Kuruldu

Bağcılar Belediyesi 20 bin metrekare alana kurban satış pazarı kurdu

Bağcılar'da 20 bin metrekare alana kurulan kurban satış pazarının tosunu: 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki 'Şampiyon'

Bağcılar'da kurban pazarının gözdesi "Şampiyon"

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Bağcılar'daki Kurban Satış Pazarı yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin dört bir yanından kurbanlık hayvanın bulunduğu pazarın en dikkat çeken kurbanlığı ise Kars'tan gelen 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki dev tosun 'Şampiyon' oldu.

Kurban Bayramı'na 1 hafta kala pazarlarda hayvan satışları hızlandı. Bağcılar Belediyesi'nin Mahmutbey Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alana kurduğu Kurban Satış Pazarı ve Kesim Alanı'nda da hareketli günler yaşanıyor. Kurban pazarına Türkiye'nin dört bir yanından satıcılar geldi.

Pazarın ilgi odağı 1 ton 150 kilogramlık tosun

Pazar Satış Alanı'nda herkesin bütçesine uygun kurbanlık hayvanlar bulunuyor. Kurbanlık almak isteyenler, besiciler ile sıkı pazarlık içine giriyor. Kurban pazarının ilgi odağı ise Kars'tan gelen 'Şampiyon' adlı tosun oldu. 1 ton 150 kilogram ağırlığıyla pazarın en büyük kurbanlığı olma unvanını elinde bulunduran Şampiyon, 400 bin TL verecek olan alıcı bekliyor.

"Ulaşım açısından çok merkezi bir noktada"

Kurban Bayramı öncesi temizlikten denetimlere kadar birçok alanda çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Hizmetlerimizden biri de kurban satış ve kesim alanımız. Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamdan alabilmesi ve kesebilmesi için güzel bir alan ayarladık. Özellikle ulaşım açısından çok merkezi bir noktada. Kurbanlık satın almak isteyen ve kesim yapmak isteyen vatandaşlarımız çok rahat ulaşabilirler" dedi.