Bahçelievler Belediyesi\'nden Öğrencilere Beslenme Desteği

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Bahçelievler Belediyesi ilkokul öğrencilerine 1 yıl boyunca beslenme desteği sağlanacak

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan Beslenme Desteği Programı çerçevesinde lansman düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sağlamak amacıyla Beslenme Desteği Programı başlatıldı. Çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sunan proje neticesinde Halit Ziya Uşaklıgil İlkokulu'nda lansman düzenlendi. Programda öğrencilere sağlanacak desteklerin tanıtımı yapılarak çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkı sunacak projenin de detayları paylaşıldı. Proje neticesinde bugün ilk olarak 2 bin öğrenciye sağlanan beslenme desteği yıl boyunca diğer okullarda da devam edecek.

Beslenme desteği ile ilgili konuşan Hümeyra Tunçer "Beslenme desteği için teşekkür ediyorum. Bazı insanların ihtiyacı vardı. Belediye başkanına teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye başkanına teşekkür eden Melis Ayça Şimşek "Durumu olmayanlar aç kalabiliyordu. Bu destek sayesinde karınlarını doyurdular. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Projeden memnun olan Muhammed Poyraz Can "Diğer okullarda da böyle olsun, diğer sınıflarda da dağıtılsın. Arkadaşlarımızla sandviçimizi aldık yedik. Belediye bize yiyecekleri dağıttı. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.