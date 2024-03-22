Bakan Bolat, Tekirdağ'da esnafla buluştu

Hint Hükümeti, Müslüman Karşıtı Vatandaşlık Yasasını Hayata Geçiriyor

Hint hükümeti, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da yaşayan gayrimüslimlere vatandaşlık hakkı tanıyan bir yasayı hayata geçirmeye karar verdi. Bu yasa, 2019'da kabul edilmiş ancak protestolar nedeniyle ertelenmişti. Yasayı eleştirenler, bu durumun dışlayıcı ve laikliğe aykırı olduğunu savunuyor. Hindistan'da Başbakan Modi'nin üçüncü dönemi için yapılacak genel seçimler öncesinde bu yasanın gündeme getirilmesi muhalefet tarafından siyasi bir adım olarak değerlendiriliyor.