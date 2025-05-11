Bakan Göktaş: "Kadının her alanda güçlenmesi bizim için çok kıymetli" - Son Dakika
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Bakan Göktaş: "Kadının her alanda güçlenmesi bizim için çok kıymetli"

Bakan Göktaş: "Kadının her alanda güçlenmesi bizim için çok kıymetli" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pendik'te 'Esnaf Kadınlar Kadına Destek El Emeği Çarşısı' açılışına ve Anneler Günü Fotoğraf Sergisi'ne katıldı.

11.05.2025 17:27
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Bakan Göktaş: "Kadının her alanda güçlenmesi bizim için çok kıymetli"

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pendik'te 'Esnaf Kadınlar Kadına Destek El Emeği Çarşısı' açılışına ve Anneler Günü Fotoğraf Sergisi'ne katıldı. Bakan Göktaş, "Bir kadın ürettiği anda hem kendini mutlu eder. Hem ailesini mutlu eder hem toplumu mutlu eder. Hem bir mahalleyi hem de ülkesini dönüştürür." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pendik Belediyesi destekleriyle yapılan 'Esnaf Kadınlar Kadına Destek El Emeği Çarşısı' açılışına katıldı. Bakan Göktaş, pazar alanında kadınlar tarafından el emeği ile üretilen ürünlerin olduğu stantları gezerek ürünleri inceledi, üreticiler ile sohbet etti. Düzenlenen açılışa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker, İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz pazarımızın burada pazar açan gezen ve gezmeyen herkes için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Burada kadınlarımızın el emeği ile ürettikleri ürünleri sattıkları, pazarladıkları bir pazarı zaten kurmuştuk. Yaklaşık 2 yıl önce. Şimdi yeniden böyle bir projeyi hayata geçirmeye hız verdik. Havalarında biraz ısınmasını bekleyerek bugün bu açılışımızı yapma imkanı bulduk" dedi.

"Kadının her alanda güçlenmesi bizim için çok kıymetli"

Programda konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz biliyoruz ki kadının emeği güçtür. Kadının her alanda güçlenmesi bizim için çok kıymetli. Kadının emeğinde alın teri var. Kadının elinde bereket var, azim var, çalışkanlık var, üretkenlik var. Bir kadın ürettiği anda hem kendini mutlu eder. Hem ailesini mutlu eder hem toplumu mutlu eder. Hem bir mahalleyi hem de ülkesini dönüştürür. İşte biz de bu vizyonla son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadını her alanda güçlendirmeye yönelik çok önemli projeler hayata geçirdik. Kadını güçlendirme vizyon belgesi ve eylem planımızı hayata geçirdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu belgeyi ulusal bir boyuta taşıyarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, her ilimizde valilerimizin başkanlığında, kadın girişimcilerin yer aldığı bir özel bir kurul haline getirdik. Bu da şunu gösteriyor. Hem mahallesinde hem şehrinde, hem küçükten büyüğe gerek kooperatifleşerek gerek kendi ürünlerini satarak gerek ülkesinin geleceğine katkı sunarak her kadının yanında olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadın emeğini görünür kılan her türlü girişimin yanında olduk"

Bakan Göktaş, "Bizler için ekonomik dönüşüm kadın güçlenmesi her alanda hem güçtür, hem berekettir, hem de yanında durduğumuz çok önemli bir çalışmadır. ve biz de bu alanda her kadının hayatın her alanında daha fazla yer alması için ama her kadının, başörtülü, başörtüsüz evinde üreten, mahallesinde üreten sanayici kadınların da her alanda güçlenmesinin çok kıymetli çok değerli buluyoruz. İşte biz de bu vizyonla hareket ederek kadın emeğini görünür kılan her türlü girişimin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. 2025 yılı biliyorsunuz, bu yıl aile yılı. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürüttüğümüz bir çalışma. Aile yılında da üreten kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz. İşte bu vizyonda burada kurulan her tezgahın altında aslında bir kadının hikayesi var. Bir bereket var, bir emek var. ve bu güzel girişim başta Pendik'ten başlayarak inşallah İstanbul'un diğer ilçelerine de ülkemizin diğer şehirlerine de örnek olacağına yürekten inanıyorum. Sözlerime son verirken sizlerin vesilesiyle hayatımızın en güçlü kahramanlarımız olan annelerimizin, başta şehit annelerimiz, gazi annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamak istiyorum. Bir de bu güzel girişimin yanında kıymetli Başkanımızın çok özel çalışmaları var. Gerek sosyal belediyecilik anlamında, gerek engelliler konusunda yaptığı çalışmalar. Geçtiğimiz ay da Pendik Otizm Merkezimizi tekrar canlandırdık. ve bunun canlanmasında çok kıymetli Başkanımızın özel destekleri var. Hiçbir bahane üretmeden 'ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi. Ben bu minvalde kıymetli Başkanımıza, hem devlet koruması altında kalan çocuklarımız adına hem kadınlar adına hem engelli çocuklar adına hem de toplumun her kesimine dokunan bütün çalışmaları için çok çok teşekkür etmek istiyorum" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş buradaki ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Anneler Günü Fotoğraf Sergisi'ne katıldı.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Yönetim, Anneler Günü, Ekonomi, Pendik, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Göktaş: 'Kadının her alanda güçlenmesi bizim için çok kıymetli' - Son Dakika

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