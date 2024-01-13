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Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi şehit askerler için düzenlenen törene katıldı - Son Dakika
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Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi şehit askerler için düzenlenen törene katıldı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerler için 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları katıldı. Şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi şehit askerler için düzenlenen törene katıldı
13.01.2024 - 17:03,
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Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi şehit askerler için düzenlenen törene katıldı

ANKARA - Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerler için 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları katıldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin için Şırnak'ta tören düzenlendi. 23. Piyade Tümeni Komutanlığındaki törene Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu katıldı. Düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

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Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi şehit askerler için düzenlenen törene katıldı - Son Dakika


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