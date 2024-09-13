Bakan Işıkhan, İşten Çıkarılan İşçilere Destek Verdi - Son Dakika
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Genel

Bakan Işıkhan, İşten Çıkarılan İşçilere Destek Verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da işten çıkarılan işçilerle bir araya gelerek, haklı mücadelelerinde desteğe devam edeceklerini açıkladı.

13.09.2024 19:26  Güncelleme: 19:29
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Bakan Işıkhan'dan işten çıkarılan belediye işçilerine destek

VAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'daki bazı belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi.

Van'da bazı belediyelerce işten çıkarılan ve geri dönüş için İpekyolu Belediyesi önünde eylem yapan işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı yapacağı Elite World Van Otel önüne kadar yürüdü. 'İşçiler asla pes etmeyecek', 'Hak-İş nerede biz oradayız' sloganları atan işçiler, Bakan Işıkhan'ı çiçeklerle karşıladı. Burada Bakan Işıkhan ile görüşen HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz ile işçiler, yaşadıkları sıkıntıları anlattılar.

İşçileri dinleyen Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman haktan, emekten ve işçiden yana olduklarını ifade ederek, "Davanıza, haklı mücadelenize destek vermek için siz kıymetli kardeşlerimize uğramak istedim. Davanız mübarek olur inşallah. İşlerine geri dönmek sürecinde de biz bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa onu yapacağız. Biz en kısa sürede işlerinize geri dönmeniz noktasında da bu haklı mücadelenize destek vereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Işıkhan, İşten Çıkarılan İşçilere Destek Verdi - Son Dakika

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