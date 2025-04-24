Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım ve İletişimde Sorun Yok, Altyapıyı İyileştireceğiz - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım ve İletişimde Sorun Yok, Altyapıyı İyileştireceğiz

Bakan Uraloğlu: "3 operatörle gerekli değerlendirmeleri yaptık, altyapıyı iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları yapacağız" "GSM üzerinden yapılan çağrıların 100 tanesinin 75 tanesinin karşılandı" "İstanbul'un ulaşımdaki can damarı olan Kuzey Marmara Otoyolu, gerçekten İstanbul'dan...

24.04.2025 23:47
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Bakan Uraloğlu: "3 operatörle gerekli değerlendirmeleri yaptık, altyapıyı iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları yapacağız"

"GSM üzerinden yapılan çağrıların 100 tanesinin 75 tanesinin karşılandı"

" İstanbul'un ulaşımdaki can damarı olan Kuzey Marmara Otoyolu, gerçekten İstanbul'dan çıkmak isteyen vatandaşlarımızın sağlık ve selametle çıkmasını sağladı"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından son durumu açıkladı. Ulaşım konusunda bir sorun yaşanmadığını söyleyen Uraloğlu, "Bugün 3 tane operatörle de gerekli toplantıları, değerlendirmeleri yaptık. Dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı biraz daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da yapacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Silivri merkezli meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Depremden sonra ulaştırma ve iletişim konularında son durum hakkında bilgiler veren Bakan Uraloğlu, "Özellikle bu yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Bugün 3 tane operatörle de gerekli toplantıları, değerlendirmeleri yaptık. Dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı birazcık daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da yapacağımızı buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim. Biz öncelikle depremini ilk anından itibaren 4 ana ulaşım modunda, haberleşme ve iletişim yapılarında gerekli tespitlerde bulunduk ve süreci yakından takip ettik, sahadaki arkadaşlarımızla beraber. Ulaştırmaya baktığımızda demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu yapılarında ciddi bir problemin yaşanmadığını ifade etmek isterim. Deniz yapılarında bir problem olmadı. Tamamen deniz ulaşımı devam etti. Havacılık da, havalimanlarımızda hemen deprem sonrasında bir pist kontrolleri sonrasında, kısa süreli bir ulaşımı durdurduk. Pist kontrolleri sonrasında da tekrar oraların aktif hale gelmesini ve hizmete devam etmesini sağladık" dedi.

İstanbul'daki dev yapılarda depremin hissedildiğini ancak olumsuz bir durumun olmadığını aktaran Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın İstanbul'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir hizmet sunduğunu söylemek isterim. Karayollarına baktığımızda, karayolu ve demiryolunu beraber değerlendirebiliriz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tünelleri. Buralarda önemli bir problemin yaşanmadığı, depremin hissedildiği, etkilediği ancak işlevine herhangi bir halel getirmediği, sadece Marmaray'da sarı ikaza geçtiğimizi ve kontrollü ve hız yavaşlatarak hizmetine devam ettiğini özellikle söylemek isterim. Burada 1915 Çanakkale Köprüsü, yine Osmangazi Köprüsü de depremden etkilenen yapılarımız oldu. Ama herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söylemek isterim. İstanbul'un ana ulaşım akslarında D-100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda aynı şekilde bir problem olmadığını, özellikle D100 ve TEM'deki depreme yönelik viyadüklerdeki, köprülerdeki iyileştirmelerin bu sonuçta ciddi etkisi olduğunu söylemek isterim. Yine İstanbul'un ulaşımdaki can damarı olan Kuzey Marmara Otoyolu, gerçekten İstanbul'dan çıkmak isteyen vatandaşlarımızın sağlık ve selametle çıkmasını sağladı. Hiç kimsenin, bu anlamda olumsuzluk yaşamadığını ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun 400 kilometrelik otoyolun ne kadar kıymetli olduğunu bu vesileyle teyit etmiş olduk. Yine Çamlıca Kulesi, dünyanın en yüksek yapılarından bir tanesi. Depremi en çok hisseden yapımız oldu. Orada da bir problem olmadı. Sadece ihtiyaten dün tamamen tahliye ettikten sonra kapattık. Herhangi bir problem yok" şeklinde konuştu.

"Altyapıyı iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da yapacağız"

GSM operatörleri ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, "Tabii burada konuşmamız gereken ve kamuoyunun en çok gündemine oturan, haberleşme ve iletişimle ilgili bazı problemlerin yaşandığı ile ilgili. Biz tabii 2019 Silivri depreminden sonra İstanbul'daki kapasitemizi çok ciddi bir miktarda artırdığımızı belirtmek isterim. Normalin 7 ile 10 katı bir çağrı olduğunu ve bunun ses çağrısı, yani GSM haberleşmesi noktasında ses çağrısı olduğunu ve 2 kat da internet tabanlı görüşmeler üzerinde bir artış olduğunu ve burada özellikle GSM üzerinden yapılan çağrıların 100 tanesinin 75 tanesinin karşılandığını, ilk 15 dakikada yüzde 25'lik bir karşılanamama maalesef olduğunu belirtmek isterim. Burada herhangi bir problem olmadığını ve bunu kullanan vatandaşlarımızın her şeyiyle görüşmelerini, iletişimi sağladıklarını gördük. Buradan özellikle bu yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum. Siz şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda hani 150 bin, 200 bin araç geçirebiliriz tek yönlü. Siz oraya 500 bin aracı eğer yönlendirirseniz, elbette orada kapasitede bir sıkıntı olacaktır. Biraz bunu yaşadık. Ancak bugün 3 tane operatörle de gerekli toplantıları, değerlendirmeleri yaptık. Dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı birazcık daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da yapacağımızı buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Deprem, Ulaşım, Genel, Gsm, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım ve İletişimde Sorun Yok, Altyapıyı İyileştireceğiz - Son Dakika

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