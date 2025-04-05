Bakır Ustası Durmuş Dede'nin Eserleri

Mesleğinin son ustalarından: Durmuş Dede 60 yıldır bakırı sanata dönüştürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın tarihi sokaklarında, zamana meydan okuyan önemli bir zanaatın son temsilcilerinden 75 yaşındaki Durmuş Dede, 60 yılı aşkın bakıra şekil vererek sanata dönüştürüyor.

Kentte çok eski bir geçmişe ve geleneğe sahip olan bakırcılık sanatının son ustalarından 60 yıldır bakırcılık mesleği ile geçimini sağlayan 75 yaşındaki Durmuş Dede. 10 yaşında bakırcılık mesleği ile tanışan Dede, çekiç seslerinin yankılandığı küçük atölyesinde sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar mesai yapıyor. Dede'nin ellerinden çıkan bakır sahan, bardak ve daha birçok ürün Kahramanmaraş'ta dükkanlar yer alarak bir çok kitleye ulaşıyor.

Elleriyle şekillendirdiği her bir bakır eşyada geçmişin izlerini günümüze taşıyan Dede, teknolojinin gelişmesi ve seri üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte mesleğin kaybolmaya yüz tuttuğuna dikkat çekti.

"60 senedir ustayım"

Mesleğe 10 yaşında başladığını ifade eden ve 60 senedir ustalık yaptığını belirten Durmuş Dede, "10 yaşından beri çalışıyorum, bakır üzerine her şey yapıyoruz yapamayacağımız bir şey yok. Turistlik bakır alanında her şey yaparız. Bizden başka yapan usta kalmadı, 10 sene sonra bu işi yapan da kalmaz. Ürünleri Kahramanmaraş'ta satıyorum, dışarıya göndermiyorum. Burada bakırcılar alıyor onlara gönderiyorum. Bu meslek zor, işçilik bu ve herkes yapamıyor" dedi.

Usta olanların da her şeyi yapamadığına dikkat çeken Dede, kendisinin hediyelik eşya anlamında her şeyi yapabildiğini, ustayım diyen herkesin bunları yapamayacağını söyledi.