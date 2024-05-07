Bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı

Geniş Video İzle

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde, bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedinin çıktığı ortaya çıktı. Bakkal sahibi, vatandaşların garip sesler duyması üzerine bakkala gelerek kepenkleri açtığında içeride mahsur kalan kedinin olduğunu fark etti. Kepenkleri açarak kedinin dışarı çıkmasını sağladı.

07.05.2024 08:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesinde, bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı.

Çağlayan beldesinde bakkal sahibi akşam saatlerinde dükkanını kapatıp eve gitti. Bir süre sonra bakkalın önünden geçenler kepenkleri kapalı bakkalın içerisinden sesler geldiğini duydu. Bakkala hırsız girdiğine dair şüphelenen belde sakinleri durumu bakkal sahibine haber verdi. Bakkala gelen Kıvanç Yıldırım, kepengi hafif aralayınca içeride sesleri çıkaran hırsızlık şüphelisinin afacan bir kedi olduğu fark edildi. Yıldırım, bakkalın kepengini açarak kedinin dışarı çıkmasını sağladı. Hızla bakkaldan çıkıp kaçan kedi birkaç metre ileride kafasını geri çevirip bakmayı ihmal etmedi. Afacan kedi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bakkal sahibi Kıvanç Yıldırım, "Bakkalın önünden geçen vatandaşlar tarafından, içeriden garip sesler geldiğinin söylemesi üzerine bakkala geldim. Kepenkleri kaldırdığımda içeride bir kedinin mahsur kaldığını fark ettik. Kepenkleri açıp kedinin dışarı çıkmasını sağladım" dedi.

Kaynak: İHA

Çağlayan, Erzincan, kedi, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
04:57 Emniyette çalışan teknisyen, eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti Emniyette çalışan teknisyen, eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti
23:41 Tel Aviv’de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız
09:38 Taraftarların gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor Taraftarların gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
09:24 Neler olmuş neler İşte Fenerbahçe’de ipleri koparan olaylar Neler olmuş neler! İşte Fenerbahçe'de ipleri koparan olaylar
08:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya trollerine karşı önlem talimatı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya trollerine karşı önlem talimatı verdi
08:40 Sinan Engin canlı yayında koltuktan düştü, Ahmet Çakar’ın verdiği tepki programa damga vurdu Sinan Engin canlı yayında koltuktan düştü, Ahmet Çakar'ın verdiği tepki programa damga vurdu
07:56 Galatasaray ve Beşiktaş’a sponsor olmuştu GKN Kargo 563 milyon liralık iflas etti Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! GKN Kargo 563 milyon liralık iflas etti
23:37 Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 09:53:20. #1.11#
SON DAKİKA: Bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement