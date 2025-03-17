Balıkçı Barınağındaki Sadık Misafirler

İskelenin sadık misafirleri: Onlarcası sabah balıkçıları bekliyor

Liman değil kedi yuvası

Teknelerin yolunu gözlüyorlar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağı, yalnızca teknelerin değil, yüzlerce hayvanın da yuvası oldu. Sabah tekneler limana yanaşırken, kediler iskelede sıraya girerek balıkçıları bekliyor.

Her sabah Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda ilginç bir manzara yaşanıyor. Tekneler iskeleye yaklaşırken, yaklaşık 100 kedi sabırsızca sıralanıyor, balıkçıları takip eden kazlar ve ördekler de onlara eşlik ediyor. Tekneler limana yanaştığı sırada, bazı kediler teknelerin içerisine girerek mama isterken, bu anlar renkli görüntüleri sahne oluyor. Gün boyu limanda vakit geçiren hayvanlar, akşam saatlerinde yine balıkçıların eliyle besleniyor.

Balıkçıların sessiz dostları

Balıkçı Erdal Coşkunçay, yıllardır bu hayvanları beslediklerini belirterek, "Burada elimizden geldiğince kedilere, kazlara, iki köpeğimize bakmaya çalışıyoruz. Sabah tekneler yanaştığında hep birlikte yolumuzu gözlüyorlar. Akşam gitmeden de besliyoruz. Barakamızda küçük yavrular var, büyüyene kadar koruma altına alıyoruz" dedi.

Hastalık vurdu ama çoğalıyorlar

Coşkunçay, "Yaklaşık 100 kedimiz vardı ama salgın nedeniyle 30'u öldü. Şimdi yeni yavrularla birlikte sayı tekrar 80-100'e ulaşır" diye konuştu.

Balıkçı barınağı, hem denizcilerin hem de sokak hayvanlarının evi olmaya devam ediyor. Balıkçıların gösterdiği bu duyarlılık, limanı sadece teknelerin değil, aynı zamanda sevgiyle beslenen canlıların da yuvası haline getiriyor.