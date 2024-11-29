Başıboş Atlar Süleymanpaşa\'nın Maskotu Oldu

Genel

Şehirde ot arayan başıboş atlar, atlı heykeli mesken tuttu

Başıboş atlar şehrin maskotu oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir aydır mahalle mahalle dolaşıp yeşil ot arayan başıboş atlar, sonunda Süleymanpaşa Atlı Heykeli'nin çevresini kendilerine mesken tuttu.

Şehrin sokaklarında otlak peşinde gezen bu özgür ruhlu atlar, Süleymanpaşa Atlı Heykeli'nin gölgesinde mola vererek hem karınlarını doyurdu hem de ilginç bir manzaraya imza attı. Heykelin çevresini adeta kendi doğal yaşam alanları gibi benimseyen atlar, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

"İşime geliyor"

Civarda simit satan Salih Can Gök, yaptığı açıklamada, "Atlar güzel hayvanlar, küçüklüğüm atlarla geçti, severim. Bir yandan da işime geliyor; şurada ben de simitçiyim, bu atlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Sağ olsunlar, müşteri çekiyorlar, bunları biraz daha buradan almasınlar" diyerek durumu esprili bir dille değerlendirdi. Gök, atların trafikte ve sokakta gezindiğini belirterek, araç sürücüleri ile vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de ifade etti.

Atların bu hareketliliği, özellikle vatandaşların eğlenceli fotoğraf kareleri yakalamasına olanak sağladı.

Şehrin maskotu oldular

1 aydır her hafta bir mahallede görülen atlar, şehrin adeta maskotu haline geldil. Sokaklarda gezerken zaman zaman tehlikeye ve tedirginliğe sebep olan başıboş atlar için çözüm arayışına devam ederken, Süleymanpaşa sokaklarında yaşayanlar, bu durumdan pek şikayetçi görünmüyor.