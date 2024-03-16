Başkan Aktaş'a Emek'te Sevgi Seli - Son Dakika
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Başkan Aktaş'a Emek'te Sevgi Seli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Aktaş, Emek Mahallesi'nde düzenlenen nokta mitinginde yaptığı konuşmada, Hamitler'deki çöplüğün kaldırılması için mücadele verdiklerini ve kentsel dönüşüm projelerini başlatacaklarını belirtti.

16.03.2024 19:40  Güncelleme: 19:44
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Başkan Aktaş'a Emek'te sevgi seli

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. 2019'dan beri Hamitler'deki çöplüğü kaldırmak için mücadele verdiklerini anlatan Başkan Aktaş, "Birilerine rağmen bu çöplük Allah'ın izniyle buradan kalkacak. Hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Bursa'da bu dönem altyapıda ulaşıma, kültürden spora kadar pek çok çalışmayı hayata geçiren ve yeni döneme dair vizyon projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi'nde düzenlenen nokta mitinginde yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Güne Çalı Mahallesinde esnaf buluşmasıyla başlayan Başkan Aktaş, ardından Üçevler Pazar alanını gezerek esnafla sohbet etti. Daha sonra Memur-Sen iftarına katılan Başkan Aktaş, Emek Mahallesi'nde düzenlenen nokta mitinginde meşale ve havai fişekler arasında yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Mahalle halkının büyük ilgi gösterdiği buluşmaya, Başkan Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Refik Özen ve Mustafa Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti MKYK üyesi Önder Matlı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

"Çöplük buradan kalkacak"

Düzenlenen mini mitingde meydan hınca hınç dolarken, Başkan Aktaş'ın konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesildi. Tüm Bursalıların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Aktaş, Bursa'nın burçlarına tekrar Cumhur İttifakı bayrağını dikeceklerini söyledi. Gittikleri her yerde büyük bir coşkuyla karşılandıklarını belirten Başkan Aktaş, Emek ve civar mahallelerin Hamitler'deki çöplükten dolayı mağdur olduğunu, 2019'da bu çöplüğü kaldırmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Birçok araştırma yapıldığı ve üç üniversiteden onay aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "ÇED Raporu'nu çıkarttık. Bakanlıktan onay aldık. Nihayetinde Kayapa dışında bir yer bulduk. Ama bu memlekette her hayırlı işin önüne takoz olan birileri var. Üç sene boyunca mahkemelerle uğraştırdılar. Birkaç ay önce mahkeme bizi haklı buldu. Birilerine rağmen bu çöplük Allah'ın izniyle buradan kalkacak. Hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

"Kentsel dönüşümü başlatacağız"

Emek beldesinin mahalle olup Osmangazi'ye bağlanmasının ardından ana kucağından spor tesislerine ve en son yapılan Hatice Kübra İlgün Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'ne kadar birçok çalışmanın Osmangazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, bu dönemin ise kentsel dönüşüm dönemi olacağını söyledi. Dört dönem belediye başkanlığı yapanların dört tane eser ortaya koymadan son günlerde konuştuğunu anlatan Başkan Aktaş, "Bu şehirde en güzel festivalleri de kültür sanat programlarını da kentsel dönüşümleri de biz yapıyoruz. Emek'in tüm mahallelerinde de kentsel dönüşümü başlatacağız. Vatandaşlarımızın hem Osmangazi'de hem Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakını destekleyeceğine inanıyoruz. Soğuk havaya rağmen ilgi ve alakanız için teşekkür ediyorum" dedi.

Emek Mahallesinin 2009 yılında Osmangazi Belediyesi'ne bağlandığını belirten Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, "Bizler o gün buraya gelip merkezde ne varsa Emek'te de aynısı olacak dedik. Bugün bakıyoruz ki Emek bir cazibe merkezi olmuş. Emek'in nüfusu yüzde 300 artmış. Geçen yıl bir deprem yaşadık. Birçok kişinin aklına deprem ve sağlam konut geldi. Göreve geldiğimiz günden bu güne Osmangazi'de 75 bin daireye oturma izni verdik. Bu 75 bin güvenli konut demektir. Geldiğimiz günden itibaren deprem ile ilgili çalışmalarımızı sürdürdük. Bundan sonraki süreçte 11 farklı yerde depreme dayanıklı konut üretmeye devam edeceğiz. 31 Martta sizlerin bize vereceği destek ile devam edeceğiz. Osmangazi'de Mustafa Dündar Büyükşehirde Alinur Aktaş diyorsak bu hizmetler devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, yüzlerce vatandaşla birlikte Yakup Aktaş Caddesi'nden Emek Taziye Evi'ne kadar yürüyerek gövde gösterisi yaptı. Muş, Bitlis, Ağrı, Van ve Siirtli aile büyükleri ve kanaat önderleriyle buluşan Başkan Aktaş, yeni dönem projelerini anlatıp katılanların görüş ve düşüncelerini dinledi. Başkan Aktaş son olarak Emek bölgesi esnafı, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlarla Yakup Aktaş Kültür Merkezi'ndeki sahur programında bir araya geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başkan Aktaş'a Emek'te Sevgi Seli - Son Dakika

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