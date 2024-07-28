Başkan Bozbey Tarlada Kalan Karpuzları Ücretsiz Dağıttı - Son Dakika
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Başkan Bozbey Tarlada Kalan Karpuzları Ücretsiz Dağıttı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçinin tarlada kalan karpuzlarını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtmak için harekete geçti. Toplam 700 ton kavun ve karpuz, Bursa'nın çeşitli bölgelerinde vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

28.07.2024 23:13
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Tarlada kalan karpuz, Bursalılara ücretsiz dağıtıldı

Bozbey söz vermişti, jet hızıyla gerçekleşti

700 ton kavun ve karpuz ücretsiz dağıtıldı

BURSA - Başkan Bozbey Burada projesi çerçevesinde vatandaşın sesine kulak veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçinin mahsullerinin tarlada kaldığını öğrenmesi üzerine harekete geçti. Bozbey'in talimatıyla tarlada kalan yaklaşık 700 ton kavun ve karpuz değerinde alınarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde 'Başkan Bozbey Burada' projesi çerçevesinde makamını Mustafakemalpaşa ilçesine taşıyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşların sorunlarını dinledi. Tarladaki kavun ve karpuzların çiftçiden 2-3 liraya alınmak istenmesine duyarsız Bozbey, ürünlerin Tarım Peyzaj AŞ tarafından değerinde ve direk çiftçiden alınması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılması talimatını verdi. Talimat üzerine anında harekete geçen Tarım Peyzaj AŞ yetkilileri, Mustafakemalpaşa ve Karacabeyli çiftçilerle irtibat kurarak ürünlerin satın alınımını gerçekleştirdi. Tarladan toplanan kavun ve karpuzlar, Bursa'nın çeşitli bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Toplam 700 ton civarında ürün alımı yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede vatandaşlara ücretsiz dağıtmayı hedefliyor.

Verilen söz jet hızıyla tutuldu

Başkan Bozbey'in Mustafakemalpaşa'da çiftçilere verdiği sözü kamuoyuyla paylaşmasının ardından ertesi gün çiftçilerden alınan ürünler vatandaşlarla buluşturuldu. Çiftçiye her zaman destek vereceklerini ifade eden Bozbey, "Mustafakemalpaşa'da dernek ziyareti yaptığımızda bazı köylerde karpuzların tarlada kaldığı bilgisini aldık. Düşük fiyat verilmiş, fiyat daha da aşağıya çekilmeye çalışılmış. Dolayısıyla çiftçiler mahsullerini toplamak istememiş. 'Hiç merak etmeyin' dedim. Genel başkanımızın talimatı var, bize 'çiftçinin malını tarlada bırakmayın, alın ve ihtiyaç sahiplerine aktarın' demişti. Bizde bu kararı aldık ve hemen arkadaşlarımıza talimat verdim. 'Çiftçimiz ile hemen görüşün, tarlada ne kaldıysa alalım, ihtiyaç sahiplerine yönlendirelim. Hatta bazı kurum ve kuruluşlara da aktaralım' dedim. Neticede insan boğazından geçsin. Kavun ve karpuza ulaşamayacak olanlar da ulaşsın arzusuyla bunu yaptık. İnanıyorum ki çiftçimiz de bir nefes almıştır. Çünkü önümüzdeki yılda yine o alanı işlemek zorunda. Bir geliri olması gerekiyor, umudunu da oraya bağlamış. Ama maalesef ekonomik şartlar onu tarlada bırakmaya itmiş. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak onlara sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başkan Bozbey Tarlada Kalan Karpuzları Ücretsiz Dağıttı - Son Dakika

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