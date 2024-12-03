Başkan Zeyrek, Tehditlere Rağmen İhaleleri Vermeyeceğini Açıkladı - Son Dakika
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Genel

Başkan Zeyrek, Tehditlere Rağmen İhaleleri Vermeyeceğini Açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, haksız ihale alanlar nedeniyle tehdit edildiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Başkan Zeyrek, halkın yararına olan projelere devam edeceğini vurguladı.

03.12.2024 21:40
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Başkan Zeyrek tehdit edildiğini açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek:

"Ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim, ne tehditlerle benden istenen paraları vereceğim"

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, haksız ihale alanların önüne geçtiğini ve bu nedenle ailesiyle tehdit edildiğini açıklayarak suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Başkan Zeyrek, "Ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim, ne tehditlerle benden istenen paraları vereceğim. Ben bunlara boyun eğecek bir adam değilim" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisalı basın mensuplarıyla aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Zeyrek, görevi dolayısıyla tehdit edildiğini açıkladı. Kendisini ailesiyle tehdit edenlere karşı suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, "Bu koltukların böyle bedelleri olabiliyor. Çünkü ben buraya geldikten sonra rantın önüne geçtim. Haksız ihale alanlarının hepsinin önüne geçtim. Haksız alacak olanlarının hepsinin önüne geçtim. Bununla ilgili de insanı yalan yanlış iftiralarla, ailesiyle tehdit ediyorlar. Geçen hafta böyle bir olay yaşadık. Genel Başkanımla da konuştum. Genel Başkanım da dedi ki; bu koltuklarda oturuyorsan bunlara alışman gerekiyor diye. Doğru bir yaklaşımdı. Ama buradan şunu söyleyeyim; ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim ne tehditlerle benden istenen paraları vereceğim. Ben doğru bildiğim yolda doğru bir şekilde devam edeceğim. Bir süre sonra da dışarıdaki bu kişiler de benim bu duruşuma alışacaklarını düşünüyorum. Ben bunlara boyun eğecek bir adam değilim. Asla da eğmeyeceğim. Ne bir santim gideceğiz, ne bir adım geri atacağım" dedi.

"Çinlilerin kültürüyle, Manisamızın kültürü bir noktada kucaklaşmak zorunda kalacak"

Öte yanda Manisa'ya büyük bir yatırımla gelen Çin otomotiv firması BYD ile ilgili gelişmeleri aktaran Başkan Zeyrek, fabrikada çalışmak için gelecek olan Çinli vatandaşlarla Manisalıları kaynaştıracak projelere imza atacağını belirtti. Başkan Zeyrek, "BYD'nin gelmesiyle birlikte Manisamıza yaklaşık 2 bin 500, üç bin tane Çinli gelecek. Bu bugüne kadar Manisamızın şöyle makus tarihi vardı. Manisa'da kazanılan para çevre illerde harcanıyor. Ben de o çevre illerde harcayana değil de onlara harcatana kızıyorum. Çünkü bu kişilerin eğitim, sağlık, barınma, sosyal hayatlarının altyapılarını hazırlamazsanız evet bu kişiler olacak aralarında biz onların barınma, sosyal hayat, eğitim, sağlık, bu altyapılarını Manisa'da hazırlamazsak eğer bu para tekrardan başka şehirlere gidecek. Ben artık Manisa'da kazanılan paranın Manisa'da kalmasını istiyorum" diye konuştu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi'nde bir Çin sokağı projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Zeyrek, "Çin mahallesi deyince şehirden tecrit edilmiş, başka bir yerde bir kurulmuş mahalleden bahsetmiyorum. Çünkü Çinlilerin kültürüyle, Manisamızın kültürü bir noktada kucaklaşmak zorunda kalacak. İç içe yaşayacakları bir alan oluşturmayı düşünüyorum. Bunun da yeri 5M Migros'un olduğu yere altı AVM'nin üstü konutlarla olan projeleri tasarlıyoruz. O AVM'nin bir pasajının bir sokağını ben Çin sokağı yapmak istiyorum. Bu bir başlangıç olacaktır. Bundan sonra da Çinlilerin sayısı arttıkça bunları ilave olabilir. Çin sokağını yapmazsak şehrin çeşitli yerlerinde Çin lokantaları açılacak ve oradaki kaynaşma bazı kimseleri rahatsız edebilir. Bunların önüne geçebilmek adına biz böyle bir Çinlilerle kucaklaşacağımız ve Manisa'da kazandığı paranın Manisa'da kalacağı alanlar oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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