Başkentte Ukrayna-Kırım\'ın İşgalinin 10. Yılında Geçmişin ve Geleceğin Analizi Paneli Düzenlendi

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Başkentte "Ukrayna- Kırım'ın İşgalinin 10. Yılında Geçmişin ve Geleceğin Analizi" başlıklı panel düzenlendi

ANKARA - Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından, "Ukrayna-Kırım'ın İşgalinin 10. Yılında Geçmişin ve Geleceğin Analizi" başlıklı panel düzenlendi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Ankara'da, "Ukrayna Kırım'ın İşgalinin 10. Yılında Geçmişin ve Geleceğin Analizi" başlıklı panel düzenlendi. Milli Kütüphane Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılış konuşmasını, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin gerçekleştirdi.

Rusya tarafından Kırım'ın işgal edilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Kırım Derneği Başkanı Şahin, "Biz Rusya'yla beraber yaşamak istemiyoruz. Neden yaşamak istemiyoruz? Bize diyorlar ki Türkiye'de 'Ne farkı var sizin için?' Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Bizim tercihimiz demokrasiden yana, özgürlükten yana. Bir tarafta diktatörlük, bir tarafta demokrasi. Bu kadar net. Bu bir etnik bir tercih ya da bir dini tercih değil. Zaten Kırım Tatar Milli Hareketi hiçbir zaman terminolojisini, etnik ve dini temellere oturtmadı. Biz uluslararası hukuk, insan hakları, demokrasi dedik. Bizim yanımızda Rus da vardı, Ukraynalı da vardı, Yahudi de vardı, Ermeni de vardı. Bir sürü insan hakları savunucusu bizim milli hareketimizin en önemli unsurlarıydı ve destekçisiydi. Bizim Rus halkına karşı hiçbir düşmanlığımız yok. Bizim ailelerimize Ruslar var. Bizim ailede komşularımızda Ruslar var. Zaten yüzyıllardır beraber yaşıyoruz. Bizim düşmanlığımız Rus halkına değil, bizim düşmanlığımız bu diktatör rejime. 18 milyon kilometre toprakları olan bir devlet hala toprak kazanmak için komşularına saldırıyorsa bunu düşünmeniz lazım" ifadelerini kullandı.

Kırım'ın işgalinin üzerinden 10 yıl geçtiğini ve vatanını savunan halkın Kırım Tatarları olduğunu belirten Büyükelçi Bodnar, hiçbir baskının Kırım Tatarlarının vermiş olduğu özgürlük mücadelesini etkilemediğini kaydetti.

Kırım yarımadasının işgali üzerine gerçekleştirilen faaliyetlere dikkat çeken Bodnar, Kırım Tatar Geleceğini inşa edilmesinde temel oluşturduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Gönül Şamilkızı'nın yaptığı panelde Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Prof. Dr. Sezai Özçelik ve Dr. Yuliya Biletska konuşmalarını gerçekleştirdi.